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Kolkata Stampede: पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद एक्शन, आयोजक समेत 14 लोग हिरासत में, सीएम ने STF जांच के दिए आदेश

Kolkata Stampede Update: कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 09:37:23 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 09:37:23 AM (IST)
Kolkata Stampede: पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद एक्शन, आयोजक समेत 14 लोग हिरासत में, सीएम ने STF जांच के दिए आदेश
कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ (फोटो- एएनआई)

HighLights

  1. 15 घायल, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज
  2. बारिश और भीड़ से बिगड़े हालात, 7:40 बजे हादसा
  3. 25 लाख मुआवजा, नौकरी और STF जांच का एलान

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। चोरबागान क्षेत्र में स्थित सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम भगदड़ (Chorbagan Durga Puja Stampede) मच गई। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है। घटना गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में शाम करीब 7:40 बजे हुई। पंडाल को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है।

भीड़ और बारिश से बिगड़े हालात

पुलिस के अनुसार पंडाल हॉपर्स की भारी भीड़ और बारिश के कारण हालात बिगड़े। बारिश शुरू होते ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की ओर दौड़ पड़े। इसी दौरान कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कई लोग बेहोश हो गए थे। कुछ घायलों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले जाया गया। मौके पर चारों तरफ अफरा-तफरी और भारी भीड़ थी।


14 लोग हिरासत में, घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती

कोलकाता पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ पूजा आयोजक भी शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी घायलों को बचाकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं।

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मुआवजा, नौकरी और STF जांच का एलान

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही निष्पक्ष जांच के लिए मौजूदा जज की देखरेख में एसटीएफ यानी विशेष कार्य बल गठित किया जाएगा। उन्होंने सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की।

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अस्पताल पहुंचे अधिकारी, हेल्पलाइन जारी

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। लालबाजार कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 18003455678 और 03322141310 जारी किए गए हैं।