Kolkata Stampede: पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद एक्शन, आयोजक समेत 14 लोग हिरासत में, सीएम ने STF जांच के दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। चोरबागान क्षेत्र में स्थित सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम भगदड़ (Chorbagan Durga Puja Stampede) मच गई। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है। घटना गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में शाम करीब 7:40 बजे हुई। पंडाल को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है।

भीड़ और बारिश से बिगड़े हालात पुलिस के अनुसार पंडाल हॉपर्स की भारी भीड़ और बारिश के कारण हालात बिगड़े। बारिश शुरू होते ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की ओर दौड़ पड़े। इसी दौरान कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कई लोग बेहोश हो गए थे। कुछ घायलों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले जाया गया। मौके पर चारों तरफ अफरा-तफरी और भारी भीड़ थी।