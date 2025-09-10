रांची और दिल्ली से ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 6 अन्य हिरासत में, पूछताछ जारी

एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने संयुक्त टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दो आतंकियों में से एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आतंकवादी को रांची के इस्लामनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये आतंकी ISIS से जुड़े हैं।

सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रांची से जिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम असहर दानिश बताया जा रहा है। यह संदिग्ध आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आतंकी दानिश झारखंड के बोकारो जिले के पेटवार का बताया जा रहा है। वहीं दूसरे गिरफ्तार आंतकी का नाम आफताब है।

देशभर में छापेमारी

जानकारी के अनुसार, आफताब मुंबई का रहने वाला है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की संयुक्त टीम ने शक की बिनाह पर 6 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस की यह छापेमारी की कार्रवाई देशभर में की गई। जिसमें इन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

बता दें कि दिल्ली में दर्ज एक केस के मामले में पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आरोपियों को पिछले कुछ समय से तलाश कर रही थी। वहीं फिलहाल गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है। मामले में लगातार अपडेट जारी है।