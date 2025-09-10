मेरी खबरें
    उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत क्या बोलें जगदीप धनखड़? इस्तीफे के बाद पहली बार दिया सार्वजनिक बयान

    उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद पूर्वउपराष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी है। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया है। धनखड़ ने कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव से उपराष्टपति के पद को फायदा मिलेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 10:34:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:34:37 AM (IST)
    जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई

    एजेंसी, नई दिल्ली: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे विपक्ष की ओर से प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया आई है।

    पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। उनका कहना है कि राधाकृष्णन के पुराने अनुभवों से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ जाएगी। अपना पद त्यागने के बाद से जगदीप धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक बयान है।

    इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद पर आपकी (सीपी राधाकृष्णन) की जीत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की आपके प्रति विश्वास और कॉन्फीडेंस को दर्शाता है। आपको पब्लिक लाइफ का काफी अनुभव रहा है। आपके नेतृत्व में इस पद (उपराष्ट्रपति) की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।

    जगदीप धनखड़ ने अचानक दिया था इस्तीफा

    आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद से उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया था। वहीं अचानक इस्तीफा देने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। विपक्ष ने ऐसा आरोप लगा रहा था कि जगदीप धनखड़ पर दबाव डालकर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है।

    दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं नए उपराष्ट्रपति

    उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले सीपी राधाकृष्णन इससे महाराष्ट्र के गवर्नर के गवर्नर के पद पर थे। वे तमिलनाडु कोयंबतूर सीट से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार रहे बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान सेलवा जुडूम के खिलाफ उनके फैसले के लिए उन्हें जाना जाता है।

