उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत क्या बोलें जगदीप धनखड़? इस्तीफे के बाद पहली बार दिया सार्वजनिक बयान

एजेंसी, नई दिल्ली: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे विपक्ष की ओर से प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया आई है।

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। उनका कहना है कि राधाकृष्णन के पुराने अनुभवों से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ जाएगी। अपना पद त्यागने के बाद से जगदीप धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक बयान है।