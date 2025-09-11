Air India की दिल्ली से सिंगापुर फ्लाइट से 200 यात्रियों को नीचे उतारा, विमान में आई बड़ी खराबी

एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली से सिंगापुर जा रही एअर इंडिया के विमान से बुधवार रात अचानक 200 पैसेंजरों को नीचे उतार दिया गया। इससे पहले यात्रियों को 2 घंटे तक प्लेन में बैठाकर रखा गया, जिसके बाद उन्हें बिना कारण बताए नीचे उतार दिया गया। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब था, जिस कारण यह समास्या आई।

जानकारी के अनुसार, यह यात्रा एअर इंडिया के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से होने वाली थी। जिसकी उड़ान संख्या AI2380 थी। यह फ्लाइट रात को 11 बजे दिल्ली के इंडिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उसमें देरी से यात्रियों को परेशान होना पड़ा।

प्लेन की एअर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली की आपूर्ति खराब

विमान में मौजूद पीटीआई के एक पत्रकार से मिली जानकारी के अनुसार, विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली की आपूर्ति खराब थी। जिस कारण पहले यात्रियों को 2 घंटे तक विमान में बैठाकर रखा गया। फिर एअर इंडिया का स्टॉफ सभी 200 यात्रियों को उतारकर टर्मिनल भवन ले गया।

इस दौरान चालक दल की ओर से यात्रियों को नीचे उतारने के कारण को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि एअर इंडिया की ओर से भी तत्काल रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यात्रियों ने इस घटना से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें यात्री प्लेन में बैठकर अखबारों और मैगजिनों से हवा करते नजर आ रहे हैं।