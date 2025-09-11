मेरी खबरें
    Air India की दिल्ली से सिंगापुर फ्लाइट से 200 यात्रियों को नीचे उतारा, विमान में आई बड़ी खराबी

    दिल्ली से सिंगापुर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2380 से आधी रात को 200 यात्रियों को नीचे उतारा गया। यात्रियों को पहले 2 घंटे तक प्लेन में बैठाकर रखा गया। उसके बाद उन्हें बिना कारण बताए नीचे उतार दिया गया, ऐसी जानकारी आ रही है कि प्लेन की बिजली आपूर्ति सिस्टम में कोई समस्या आ गई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:45:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 11:01:00 AM (IST)
    Air India की दिल्ली से सिंगापुर फ्लाइट से 200 यात्रियों को नीचे उतारा, विमान में आई बड़ी खराबी
    आधी रात विमान से यात्रियों को उतारा गया बाहर (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली से सिंगापुर जा रहे एअर इंडिया के विमान से यात्रियों को उतारा गया नीचे
    2. 200 पैसेंजरों को पहले 2 घंटे तक प्लेन में बैठाकर रखा, फिर बिना बताए उतारा
    3. विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली की आपूर्ति खराब होने की खबर

    एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली से सिंगापुर जा रही एअर इंडिया के विमान से बुधवार रात अचानक 200 पैसेंजरों को नीचे उतार दिया गया। इससे पहले यात्रियों को 2 घंटे तक प्लेन में बैठाकर रखा गया, जिसके बाद उन्हें बिना कारण बताए नीचे उतार दिया गया। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब था, जिस कारण यह समास्या आई।

    जानकारी के अनुसार, यह यात्रा एअर इंडिया के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से होने वाली थी। जिसकी उड़ान संख्या AI2380 थी। यह फ्लाइट रात को 11 बजे दिल्ली के इंडिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उसमें देरी से यात्रियों को परेशान होना पड़ा।

    प्लेन की एअर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली की आपूर्ति खराब

    विमान में मौजूद पीटीआई के एक पत्रकार से मिली जानकारी के अनुसार, विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली की आपूर्ति खराब थी। जिस कारण पहले यात्रियों को 2 घंटे तक विमान में बैठाकर रखा गया। फिर एअर इंडिया का स्टॉफ सभी 200 यात्रियों को उतारकर टर्मिनल भवन ले गया।

    यह भी पढ़ें- बड़ा हादसा टला... Raipur Airport बंद, पांच Flight डायवर्ट, एक विमान में MP विजय बघेल-IAS सोनमणी भी थे मौजूद

    इस दौरान चालक दल की ओर से यात्रियों को नीचे उतारने के कारण को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि एअर इंडिया की ओर से भी तत्काल रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यात्रियों ने इस घटना से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें यात्री प्लेन में बैठकर अखबारों और मैगजिनों से हवा करते नजर आ रहे हैं।

