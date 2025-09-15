Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के दौरान उड़ेंगे 21 उड़नखटोले, BJP ने की सबसे अधिक बुकिंग, देखें लिस्ट

एजेंसी, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार प्रचार-प्रसार का सबसे बड़ा आकर्षण बन गए हैं हेलीकॉप्टर। कुल 21 हेलीकॉप्टरों की बुकिंग हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा एनडीए के पास है। महागठबंधन भी पीछे नहीं है और उसने अपनी चुनावी रणनीति के तहत कई उड़नखटोले तय कर लिए हैं।

एनडीए ने लगाया बड़ा दांव सूत्रों के अनुसार, एनडीए ने 15 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम किया है। इनमें अकेले भाजपा ने 12 की बुकिंग की है। जदयू दो और लोजपा (रामविलास) ने एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। यह पहला मौका होगा जब एनडीए इतनी बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टरों पर दांव लगा रहा है। अब तक उनके लिए यह केवल परिवहन का साधन भर था, लेकिन इस बार वे भी नेताजी के 'रूतबे' को बढ़ाने में हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं।

महागठबंधन भी नहीं है पीछे महागठबंधन की ओर से राजद और कांग्रेस ने दो-दो हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। वीआईपी और पप्पू यादव ने भी एक-एक उड़नखटोले का इंतजाम किया है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार भी चुनावी सभाओं की झड़ी लगाने वाले हैं। 2020 के चुनाव में वे रोजाना औसतन 12 जनसभाएं कर रहे थे, और एक दिन तो 19 रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी धुंआधार रैलियों के पीछे हेलीकॉप्टर की अहम भूमिका रही है। क्यों बढ़ रहा है हेलीकॉप्टर का क्रेज? नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर केवल समय बचाने का साधन ही नहीं, बल्कि जनसंपर्क का प्रतीक भी है। जब कोई नेता उड़नखटोले से उतरता है तो स्थानीय जनता में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां हेलीकॉप्टर की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं।