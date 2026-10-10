Delhi CJP Protest: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, गुरुग्राम पुलिस की हिरासत में ध्रुव राठी, कई जगहों पर लगा लंबा जाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने सुबह यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर, प्रदर्शन का आह्वान करने वाले अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इस विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की थी।

जंतर-मंतर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा CJP के इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सुरक्षाबल पूरी तरह अलर्ट पर हैं। जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। सीजेपी समर्थक हिरासत में लिए गए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कनॉट प्लेस के रास्ते आगे बढ़ रहे सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशनों पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (GRP/RPF) को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों की सघन चेकिंग और पूछताछ की जाए। स्टेशनों पर यदि कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के इरादे से आता हुआ पाया जाता है, तो उसे तत्काल हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं।