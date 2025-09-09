मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways News: त्योहारों में यात्रियों को झटका, इस रूट पर 46 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का मार्ग बदला

    त्योहारों में घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। चलिए आपको बताते हैं कि किन रूट्स पर ट्रेन प्रभावित होने वाली है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 06:57:21 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 06:57:21 AM (IST)
    Indian Railways News: त्योहारों में यात्रियों को झटका, इस रूट पर 46 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का मार्ग बदला
    त्योहारों में यात्रियों को झटका

    HighLights

    1. त्योहारों में घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए बड़ा झटका है
    2. रेलवे ने 46 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है

    एजेंसी,मुजफ्फरपुर। त्योहारों में घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण की कमीशनिंग को लेकर 22 से 26 सितंबर तक प्री-इंटरलाकिंग और नन-इंटरलाकिंग कार्य किया जाएगा। इसी कारण रेलवे ने 46 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है।

    पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने बताया कि नन-इंटरलाकिंग कार्य पूरा होने के बाद 26 सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डोमिनगढ़ में ट्रेनों के विलंब में कमी आएगी और आगामी त्योहारों (दशहरा, दीपावली, छठ) में अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा।

    रद्द की गईं प्रमुख ट्रेनें

    12537 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस – 22 व 24 सितंबर

    15098 जम्मूतवी–भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस – 23 सितंबर

    15047 कोलकाता–गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस – 25 व 27 सितंबर

    15705 कटिहार–दिल्ली चंपारण हमसफर – 22 व 25 सितंबर

    15273 रक्सौल–आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस – 22 से 27 सितंबर

    कुल 46 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

    परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

    02563 बरौनी–नई दिल्ली क्लोन स्पेशल अब छपरा–औंड़िहार–वाराणसी–प्रयागराज होते हुए जाएगी।

    11123 ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस अब लखनऊ–सुल्तानपुर–वाराणसी–छपरा रूट से चलेगी।

    12553 वैशाली एक्सप्रेस अब भटनी–मऊ–वाराणसी–अयोध्या कैंट–बाराबंकी मार्ग से जाएगी।

    कई अन्य ट्रेनें भी वैकल्पिक मार्गों से चलाई जाएंगी।

    आंशिक समापन/पुनर्निर्धारण

    15027 संबलपुर–गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस का आंशिक समापन देवरिया सदर तक होगा।

    15047 कोलकाता–गोरखपुर एक्सप्रेस भी देवरिया सदर तक ही चलेगी।

    13507 आसनसोल–गोरखपुर एक्सप्रेस का समापन अब सीवान जं. पर होगा।

    कई ट्रेनों को 90 मिनट से लेकर 4 घंटे तक की देरी से पुनर्निर्धारित किया गया है।

    इसे भी पढ़ें- धर्मपरिवर्तन कराने पर कड़ी कार्रवाई... अब अवैध मतांतरण पर चलेगा बुलडोजर, सरकार ला रही सख्त विधेयक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.