वेब सीरीज से 5 दोस्तों ने सीखी लूटपाट, 7 दिन में दो टैक्सी लूटीं, चढ़े पुलिस के हत्थे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि अपराध से प्रेरित मनोरंजन कभी-कभी असल जिंदगी में भी खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसा ही हुआ जब पंजाबी वेब सीरीज ‘जिला संगरूर’ देखकर संगरूर के पांच युवकों ने लूटपाट करने की योजना बनाई। नशेड़ी दोस्तों की कहानी ने इन्हें अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाया, लेकिन हकीकत में यह रास्ता सीधे जेल की ओर ले गया।

सात दिन में दो लूट की वारदात 10वीं और 12वीं पास इन पांच दोस्तों ने मात्र एक सप्ताह में दो टैक्सी चालकों को निशाना बनाया। पहली घटना 9 अगस्त को हुई, जब लुधियाना से कैंसर पीड़ित टैक्सी चालक भवनदीप सिंह की सेंट्रो कार बुक कर उसे समाना में लूट लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त को इन्होंने अंबाला से एक ऑल्टो कार बुक की और उसके चालक राकेश यादव को भी समाना के पास लूट का शिकार बनाया।