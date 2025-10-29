Special train: पटना समेत बिहार से आज चलेंगी 74 स्पेशल ट्रेनें, देखें किस स्टेशन से चलेंगी कितनी ट्रेन

डिजिटल डेस्क। छठ महापर्व खत्म हो चुका है, ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं और जो नहीं आ पाए थे, वे चुनाव के लिए आ रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 29 अक्टूबर को विशेष ट्रेनों का बड़ा इंतजाम किया है। इस दिन कुल 74 स्पेशल ट्रेनें पटना, दानापुर, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित कई स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इनमें 37 ट्रेनें पूर्व मध्य रेल (ECR) में पहुंचेंगी और 37 ट्रेनें यहीं से रवाना होंगी।

पटना और दानापुर पर सबसे ज्यादा दबाव रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 29 अक्टूबर को दानापुर स्टेशन पर सबसे अधिक 9 ट्रेनें पहुंचेंगी और 9 ट्रेनें यहीं से निकलेंगी। पटना जंक्शन और पाटलिपुत्र स्टेशन पर भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। बड़े शहरों से आएंगी और जाएंगी ट्रेनें पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन पटना, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर और समस्तीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होगा। टर्मिनेटिंग सूची के मुताबिक, *मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, भोपाल, विशाखापत्तनम और चेन्नई से आने वाली ट्रेनें पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में समाप्त होंगी। वहीं, ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की सूची में बिहार से बाहर जाने वाली गाड़ियां दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और सूरत जैसे महानगरों तक जाएंगी।