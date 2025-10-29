Weather Update: तूफान मोंथा आज आंध्र तट से टकराएगा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। चक्रवाती तूफान मोंथा(Cyclone Motha) ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब और आगे बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में बना यह तूफान अब एक भीषण चक्रवात में बदल चुका है। इसके मंगलवार शाम या रात को काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना जताई गई है।

आईएमडी का अलर्ट आईएमडी ने कहा कि मोंथा पिछले 6 घंटों में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है। इस दौरान यह गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। इसके असर से हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।