8th Pay Commission पर बढ़ी हलचल : क्या 69 लाख पेंशनर्स बाहर? आज बुलाई गई अहम बैठक

डिजिटल डेस्क। 8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की अधिसूचना जारी करने के बाद अब पहला बड़ा कदम 15 नवंबर को देखने को मिलेगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से सरकार से बातचीत करने वाली NC-JCM स्टाफ साइड ने दिल्ली में अपनी स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का फैसला किया है। हालांकि AIRF जनरल सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा की ओर से जारी लेटर में एजेंडा स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा।

बैठक क्यों मानी जा रही है महत्वपूर्ण? सरकार की अधिसूचना के बाद यह स्टाफ साइड की पहली रणनीतिक बैठक है। इसी मीटिंग में तय होगा कि वेतन, पेंशन, भत्तों, सर्विस कंडीशंस और पेंशनर्स की मांगों को किस तरीके से आगे रखा जाएगा। यही मंच कर्मचारियों व पेंशनर्स की तरफ से सरकार से आधिकारिक बातचीत करता है।