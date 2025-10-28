8th Pay Commission को मिली मंजूरी, इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, समझिए पूरा कैलकुलेशन

डिजिटल डेस्क: केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन-भुगतान (Govt Employees pensioners salary Hike) ढांचे की समीक्षा करना है।

इस फैसले से केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए संभावित लाभ के मार्ग खुलेंगे। ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आयोग की सिफारिशें गठन के 18 माह के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और इसे लागू किए जाने की सम्भावित तिथि 1 जनवरी 2026 तय की जा रही है।