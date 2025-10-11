Diwali से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, PM Modi ने ₹42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की दी सौगात

डिजिटल डेस्क। दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 11 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा में आयोजित एक विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ₹42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़ी पहलों ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana)’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का अनावरण किया। इन दोनों योजनाओं का कुल परिव्यय ₹35,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ₹5,450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा लगभग ₹815 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

पीएम धन धान्य कृषि योजना ₹24,000 करोड़ की लागत से शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लक्ष्य देश के 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, भंडारण और ऋण उपलब्धता में सुधार जैसे कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना “आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)” मॉडल पर आधारित होगी और इन जिलों को विकसित कृषि केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि “2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में किसानों की भूमिका सबसे अहम होगी।”