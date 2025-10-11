मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IRCTC Tour Package: आप भी देखना चाहते हैं अंडमान के शानदार नजारे, रेलवे दे रहा बहुत ही कम बजट में यह मौका

    IRCTC ने 'अद्भुत अंडमान' नामक एक नया हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो लखनऊ से शुरू होकर अंडमान के खूबसूरत स्थलों की सैर कराएगा। 12 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस टूर में तीन सितारा होटलों में ठहरने और भोजन की व्यवस्था है। पर्यटक पोर्ट ब्लेयर, हैवलाक और नील द्वीप के प्रमुख आकर्षणों का भ्रमण करेंगे। बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 04:09:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 04:09:07 PM (IST)
    IRCTC Tour Package: आप भी देखना चाहते हैं अंडमान के शानदार नजारे, रेलवे दे रहा बहुत ही कम बजट में यह मौका
    अंडमान निकोबार की सैर कराएगा IRCTC

    HighLights

    1. अंडमान निकोबार की सैर कराएगा IRCTC
    2. सिर्फ इतने में 7 दिन की हवाई यात्रा होगी
    3. बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर

    डिजिटल डेस्क। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एक नया और रोमांचक हवाई टूर पैकेज पेश किया है, जिसका नाम है ‘अद्भुत अंडमान’। यह पैकेज उन पर्यटकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है जो सर्दियों की छुट्टियों में समुद्र, सूरज और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं।

    यह 6 रात और 7 दिन का शानदार पैकेज लखनऊ से 12 नवंबर 2025 को शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि में यात्रियों को अंडमान द्वीप समूह के मनमोहक समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक अद्भुतताओं की सैर कराई जाएगी।


    यात्रा का विवरण

    पैकेज के अंतर्गत यात्रियों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर तक हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर एक छोटा हाल्ट होगा। आईआरसीटीसी की ओर से पूरी यात्रा के दौरान तीन सितारा होटलों में ठहरने और भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है, ताकि पर्यटकों को आरामदायक और यादगार अनुभव मिल सके।

    घूमने के प्रमुख स्थल

    पोर्ट ब्लेयर

    कार्बिंस कोव बीच

    ऐतिहासिक सेल्युलर जेल

    प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो

    रॉस द्वीप

    नॉर्थ बे द्वीप का भ्रमण

    इसके बाद, हेवलॉक द्वीप पर राधा नगर बीच और कालापत्थर बीच की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा, जो अपने नीले पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं, नील द्वीप में यात्री लखमनपुर बीच, भरतपुर बीच और प्राकृतिक चट्टानी पुल जैसे आकर्षक स्थलों की सैर करेंगे।

    पैकेज शुल्क

    आईआरसीटीसी ने इस विशेष टूर के लिए शुल्क श्रेणियां इस प्रकार निर्धारित की हैं:

    एक व्यक्ति के लिए: ₹76,500

    दो व्यक्तियों के लिए (प्रति व्यक्ति): ₹63,000

    तीन व्यक्तियों के लिए (प्रति व्यक्ति): ₹62,400

    बच्चों के लिए (बेड सहित): ₹57,700

    बच्चों के लिए (बिना बेड): ₹54,100

    बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी, इसलिए सीमित सीटों के कारण जल्द से जल्द बुकिंग करवाने की सलाह दी गई है।

    बुकिंग की सुविधा

    यात्री इस पैकेज की बुकिंग के लिए IRCTC के कार्यालयों, वेबसाइट irctctourism.com या लखनऊ के गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Gmail छोड़कर आप भी अपना रहे हैं Zoho Mail, तो आसानी से कर सकते हैं स्विच; जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

    रेलवे ने क्या कहा?

    रेलवे ने बताया कि यह पैकेज यात्रियों को अंडमान की प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता को करीब से देखने का शानदार अवसर प्रदान करेगा। आईआरसीटीसी का उद्देश्य है कि पर्यटकों को एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार अनुभव मिले। बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए यह पैकेज विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ भारत के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक पर अविस्मरणीय छुट्टियां बिता सकें।

    अगर आप भी सर्दियों में किसी मनमोहक जगह की यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो ‘अद्भुत अंडमान’ हवाई टूर पैकेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। समुद्र की लहरों के संग सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव करने का यह अवसर हाथ से जाने न दें, जल्दी बुक करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.