IRCTC Tour Package: आप भी देखना चाहते हैं अंडमान के शानदार नजारे, रेलवे दे रहा बहुत ही कम बजट में यह मौका

डिजिटल डेस्क। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एक नया और रोमांचक हवाई टूर पैकेज पेश किया है, जिसका नाम है ‘अद्भुत अंडमान’। यह पैकेज उन पर्यटकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है जो सर्दियों की छुट्टियों में समुद्र, सूरज और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं।
यह 6 रात और 7 दिन का शानदार पैकेज लखनऊ से 12 नवंबर 2025 को शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि में यात्रियों को अंडमान द्वीप समूह के मनमोहक समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक अद्भुतताओं की सैर कराई जाएगी।
पैकेज के अंतर्गत यात्रियों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर तक हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर एक छोटा हाल्ट होगा। आईआरसीटीसी की ओर से पूरी यात्रा के दौरान तीन सितारा होटलों में ठहरने और भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है, ताकि पर्यटकों को आरामदायक और यादगार अनुभव मिल सके।
पोर्ट ब्लेयर
कार्बिंस कोव बीच
ऐतिहासिक सेल्युलर जेल
प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो
रॉस द्वीप
नॉर्थ बे द्वीप का भ्रमण
इसके बाद, हेवलॉक द्वीप पर राधा नगर बीच और कालापत्थर बीच की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा, जो अपने नीले पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं, नील द्वीप में यात्री लखमनपुर बीच, भरतपुर बीच और प्राकृतिक चट्टानी पुल जैसे आकर्षक स्थलों की सैर करेंगे।
आईआरसीटीसी ने इस विशेष टूर के लिए शुल्क श्रेणियां इस प्रकार निर्धारित की हैं:
एक व्यक्ति के लिए: ₹76,500
दो व्यक्तियों के लिए (प्रति व्यक्ति): ₹63,000
तीन व्यक्तियों के लिए (प्रति व्यक्ति): ₹62,400
बच्चों के लिए (बेड सहित): ₹57,700
बच्चों के लिए (बिना बेड): ₹54,100
बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी, इसलिए सीमित सीटों के कारण जल्द से जल्द बुकिंग करवाने की सलाह दी गई है।
यात्री इस पैकेज की बुकिंग के लिए IRCTC के कार्यालयों, वेबसाइट irctctourism.com या लखनऊ के गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
रेलवे ने बताया कि यह पैकेज यात्रियों को अंडमान की प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता को करीब से देखने का शानदार अवसर प्रदान करेगा। आईआरसीटीसी का उद्देश्य है कि पर्यटकों को एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार अनुभव मिले। बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए यह पैकेज विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ भारत के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक पर अविस्मरणीय छुट्टियां बिता सकें।
अगर आप भी सर्दियों में किसी मनमोहक जगह की यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो ‘अद्भुत अंडमान’ हवाई टूर पैकेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। समुद्र की लहरों के संग सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव करने का यह अवसर हाथ से जाने न दें, जल्दी बुक करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।