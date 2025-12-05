मेरी खबरें
    किसानों को बड़ा तोहफा... सरकार दलहन की करेगी 100% खरीद, MSP पर केंद्र ने दिया अहम अपडेट

    By Digital Desk
Edited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 10:44:48 PM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 10:44:48 PM (IST)

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 10:44:48 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 10:44:48 PM (IST)
    1. राज्यसभा में MSP पर गरमागर्मी, केंद्र–राज्य आमने-सामने
    2. किसानों की 100% दाल खरीद का सरकार ने दोहराया वादा
    3. कई राज्यों पर MSP पर खरीद में उदासीनता बरतने का आरोप

    डिजिटल डेस्क। राज्यसभा में शुक्रवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कृषि उपज की एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग उठाई, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए दावा किया कि “किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

    केंद्र का दावा, दालों की 100% खरीद होगी

    कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने पूछा कि जब किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की क्या योजना है? सवालों के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार पहले ही लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय कर रही है और अब तुअर, मसूर और उड़द जैसी दलहन फसलों की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने तो 50% लाभांश देने के फार्मूले को ही “मंडी में विकृति पैदा करने वाला” बताया था, जबकि मोदी सरकार किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर रही है।


    राज्य सरकारों पर ढिलाई का आरोप

    चौहान ने कई राज्यों पर एमएसपी पर खरीद में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष तौर पर कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2024-25 के लिए जितनी तुअर खरीदने की अनुमति ली, उतनी खरीद भी नहीं की। कृषि मंत्री ने साफ कहा कि यदि कोई राज्य सरकार दालों की खरीद नहीं करती है, तो केंद्र सरकार नैफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से सीधे खरीद करेगी, ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े।

    कांग्रेस का पलटवार

    मुकुल वासनिक ने आरोप लगाया कि सरकार उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 1 लाख 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की, जो ग्रामीण संकट का गंभीर संकेत है। जब खरीद प्रक्रिया के फार्मूले पर दोबारा प्रश्न पूछा गया, तो चौहान ने जवाब दिया कि “किसानों का कल्याण ही हमारा एकमात्र फार्मूला है।”

    एमएसपी की कानूनी गारंटी पर किसानों का आंदोलन एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार जहां खुद को किसानों का संरक्षक बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस खरीद व्यवस्था और किसानों की वास्तविक आय पर सवाल उठा रही है। राज्यसभा की इस बहस ने केंद्र बनाम राज्य और सरकार बनाम विपक्ष—दोनों मोर्चों पर टकराव साफ कर दिया है।

