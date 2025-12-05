किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए तो बनवा लें ये 'जरूरी ID', वरना नहीं मिलेगा पैसा

डिजिटल डेस्क। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक अहम बदलाव कर दिया है। अब अगली किस्त पाने के लिए किसानों के पास एक नई किसान ID (Farmer ID) होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना इस ID के किसानों के खाते में पैसा जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने यह ID अभी तक नहीं बनवाई है, उनके लिए यह बड़ा अलर्ट है क्योंकि नियम पूरा न होने पर किस्त अटक सकती है।

क्यों जरूरी हुई किसान ID?

केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य है-

किसानों को बिचौलियों से बचाना

फर्जी किसानों की पहचान करना

जमीन, फसल और अन्य कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से जोड़ना

इसी प्रक्रिया के तहत 14 राज्यों में नया नियम लागू कर दिया गया है। अब पीएम किसान का लाभ पाने के लिए किसान के पास यह विशेष ID होना अनिवार्य है।

किसान ID कैसे बनवाएं?

सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को आसान रखा है। किसान तीन तरीकों से अपनी किसान ID बनवा सकते हैं-

सेल्फ रजिस्ट्रेशन- किसान खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर आवेदन- नजदीकी CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

स्थानीय कृषि कार्यालय में आवेदन- अपने कृषि विभाग कार्यालय में दस्तावेज जमा कर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- किसानों के लिए बड़ी राहत, जल्द लागू होगा ऑनलाइन टोकन सिस्टम, खाद की लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी

आधार कार्ड

जमीन संबंधी दस्तावेज

बैंक विवरण

अन्य आवश्यक कृषि दस्तावेज

सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि अगली किस्त समय पर पाने के लिए जल्द से जल्द किसान ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि लाभ मिलने में कोई बाधा न आए।