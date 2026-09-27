आम आदमी को महंगाई का झटका, एसी, टीवी और वॉशिंग मशीन 8% तक होंगे महंगे, सामने आई ये बड़ी वजह

डिजिटल डेस्क। नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले देश के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार से आम उपभोक्ताओं के लिए झटका देने वाली खबर आई है। तांबा, एल्युमिनियम और स्टील जैसे कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों तथा परिवहन खर्च में बढ़ोतरी के कारण प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अपने उत्पादों के दाम 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही हैं। इस वर्ष में यह तीसरा मौका होगा जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है।

एयर कंडीशनर पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एयर कंडीशनर (AC) की श्रेणी में देखने को मिलेगी, जहां कीमतें 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। वहीं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी के दामों में भी 2 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि तय मानी जा रही है।