भारत का ऐसा गांव जहां सरकार ने रहने के लिए किया मना! 32 से अधिक मकान मलबे में तब्दील, अधिकारी हाई अलर्ट पर

डिजिटल डेस्क, गंगटोक। पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य सिक्किम में इस वर्ष मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पश्चिम सिक्किम का खूबसूरत रिम्बी गांव अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य प्रशासन जल्द ही इस संपूर्ण गांव को निवास के दृष्टिकोण से 'अयोग्य' घोषित करने का आधिकारिक फैसला ले सकता है।

अगस्त से शुरू हुआ तबाही का सिलसिला आपदा की शुरुआत बीते अगस्त महीने में हुई, जब सिंग्लिटाम की ऊंची ढलानों में कटाव और धंसाव शुरू हुआ। 13 अगस्त को दो मकानों के प्रभावित होने के साथ शुरू हुआ यह संकट 14 अगस्त की मूसलाधार बारिश के बाद तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते 30 से अधिक परिसरों को अपनी चपेट में ले लिया। वर्तमान में इस क्षेत्र के लगभग 32 रिहाइशी मकान, चार सरकारी आवासीय परिसर और कई अन्य कच्चे व अर्ध-पक्के ढांचे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं।