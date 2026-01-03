मेरी खबरें
    तमिलनाडु में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, झोपड़ी में बंद कर 53 वर्षीय किसान को उसकी पार्टनर के साथ जिंदा जलाया

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 01:59:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 01:59:02 PM (IST)
    तमिलनाडु में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, झोपड़ी में बंद कर 53 वर्षीय किसान को उसकी पार्टनर के साथ जिंदा जलाया
    झोपड़ी में बंद कर 53 वर्षीय किसान को उसकी पार्टनर के साथ जिंदा जलाया (सांकेतिक तस्वीर)

    1. तिरुवनमलाई जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है
    2. लोगों ने किसान को उसकी लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जला दिया
    3. मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली है

    डिजिटल डेस्क। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चेंगम के पास पक्कीरिपालयम गांव में एक 53 वर्षीय किसान और उसकी लिव-इन पार्टनर को अज्ञात लोगों ने एक झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला। मृतकों की पहचान पक्कीरिपालयम निवासी पी शक्तिवेल और उनकी पार्टनर एस अमृतम के रूप में हुई है।

    पूरी तरह जलकर खाक हो गई झोपड़ी

    पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने दोनों को झोपड़ी के अंदर बंद कर बाहर से आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई और अंदर मौजूद दोनों व्यक्तियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उसे केवल बुरी तरह जले हुए कंकाल ही मिले।


    शक्तिवेल तीन साल पहले पत्नी से हो गए थे अलग

    पुलिस की जांच में सामने आया है कि शक्तिवेल अपनी पत्नी तमिलारसी से तीन साल पहले अलग हो गए थे। उनके तीन बच्चे हैं जो मां के साथ बेंगलुरु में रहते हैं। वहीं, अमृतम भी अपने पति से अलग रह रही थीं और उनके भी तीन बच्चे हैं। पिछले तीन सालों से शक्तिवेल और अमृतम एक साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

    पुलिस कर रही कई पहलुओं की जांच

    चेंगम इंस्पेक्टर एम सेल्वराज ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली गई है। पुलिस फिलहाल कई पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है और दोनों मृतकों के पूर्व जीवनसाथियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। मौके पर ही शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके।

