    माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ा झटका... 22 ट्रेनें मार्च 2026 तक रद्द, कई के रूट सीमित, देखें लिस्ट

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 05:13:18 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 05:13:18 PM (IST)
    माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ा झटका।

    HighLights

    1. उत्तर भारत से जम्मू-कश्मीर की रेल सेवाओं को बड़ा झटका
    2. 22 ट्रेनें मार्च 2026 तक रद्द, कई ट्रेनों के रूट किए सीमित
    3. सर्दियों में पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर भी गहरा असर

    डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत से जम्मू-कश्मीर को जोड़ने वाली रेल सेवाओं को बड़ा झटका लगा है। उत्तर रेलवे ने एक साथ 22 ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द करने और कई ट्रेनों के रूट को सीमित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से जहां यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होंगी, वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा, सर्दियों का पर्यटन सीजन और स्थानीय कारोबार पर भी गहरा असर पड़ेगा।

    रेलवे ने इस फैसले के पीछे पुलों की मरम्मत और इंजीनियरिंग प्रतिबंध (EER) को कारण बताया है। 6 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कठुआ और माधोपुर स्टेशनों के बीच पुल नंबर 17, उधमपुर-चक रकवाल सेक्शन के बीच पुल नंबर 163 और पठानकोट-कंदरोड़ी (अप/डाउन) के बीच पुल नंबर 137 और 232 की मरम्मत कार्यों के चलते यह कदम उठाया गया है।


    मार्च 2026 तक रद्द की गई प्रमुख ट्रेनें

    रद्द की गई 22 ट्रेनों में दिल्ली, जम्मू, कटड़ा, उधमपुर और तिरुपति जैसी प्रमुख गंतव्यों को जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख ट्रेनें हैं-

    12207/08 गरीब रथ एक्सप्रेस (काठगोदाम–जम्मू तवी)

    12265/66 दुरंतो एक्सप्रेस (दिल्ली–जम्मू)

    14503/04 कालका–कटड़ा एक्सप्रेस

    14611/12 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस

    22439/40 वंदे भारत एक्सप्रेस (नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटरा)

    22705/06 हमसफर एक्सप्रेस (तिरुपति–जम्मू)

    22401/02 दिल्ली–उधमपुर एसी एक्सप्रेस

    22431/32 सुल्तानपुर–उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

    19107/08 जनभूमि एक्सप्रेस (भावनगर–उधमपुर)

    26405/06 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

    सीमित रूट पर चलेंगी ये ट्रेनें

    रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द नहीं किया है, बल्कि उन्हें सीमित रूट पर चलाने का फैसला किया है। इनमें शामिल हैं-

    12549/50 दुर्ग–उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस: अब केवल जम्मू छावनी तक

    19223/24 साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस: अब फिरोजपुर तक

    19415/16 साबरमती–कटड़ा एक्सप्रेस: अब अमृतसर तक

    20433/34 सुल्तानपुर–कटड़ा जम्मू मेल: अब अंबाला तक

    20847/48 दुर्ग–उधमपुर एक्सप्रेस: अब अंबाला तक

    20985/86 कोटा–उधमपुर एक्सप्रेस: अब लुधियाना तक

    22941/42 इंदौर–उधमपुर एक्सप्रेस: अब जम्मू छावनी तक

    14803/04 बीकानेर–जम्मू तवी एक्सप्रेस: अब पठानकोट तक सीमित

    कब बहाल होंगी सेवाएं?

    रेलवे ने कुछ ट्रेनों की बहाली की तारीखें भी घोषित की हैं। इनमें 14661/62 शालीमार मलानी एक्सप्रेस, 22461/62 श्री शक्ति एक्सप्रेस और 74906/07 उधमपुर–पठानकोट डीएमयू सेवा शामिल हैं, जिन्हें 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा।

    पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर असर

    ट्रेनों के रद्द और सीमित होने से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक परिवहन साधन सीमित हैं, जबकि बसों और निजी वाहनों से यात्रा करना महंगा साबित होगा।

    स्थानीय होटल कारोबारी, ट्रैवल एजेंट और टैक्सी चालक कहते हैं कि ट्रेनों की कमी से यात्रियों की संख्या घटेगी और उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। उन्होंने रेलवे से मरम्मत कार्यों को जल्द पूरा करने और अस्थायी वैकल्पिक सेवाएं शुरू करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र की पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को राहत मिल सके।

