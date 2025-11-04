Indian Railways: रेल यात्री संभल कर निकलें, रेलवे ने कर दी है कई ट्रेनें कैंसिल... कुछ के बदले रूट, देंखे लिस्ट

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को डायवर्ट करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को असुविधा जरूर होगी, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कदम भविष्य में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अवश्य चेक करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

रद्द की गई ट्रेनें (Cancelled Trains)

12207 जम्मू–काठगोदाम गरीब रथ - 31 मार्च 2026 तक रद्द

12208 काठगोदाम–जम्मू गरीब रथ - 29 मार्च 2026 तक रद्द

12265 दिल्ली–जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक रद्द

12266 जम्मू–दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक रद्द

14503 कालका–कटड़ा एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक रद्द

14504 कटड़ा–कालका एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक रद्द

14611 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस - 27 मार्च 2026 तक रद्द

14612 कटड़ा–गोरखपुर एक्सप्रेस - 26 मार्च 2026 तक रद्द

22401 दिल्ली सराय रोहिल्ला–ऊधमपुर - 30 मार्च 2026 तक रद्द

22402 ऊधमपुर–दिल्ली सराय रोहिल्ला - 31 मार्च 2026 तक रद्द

22439 नई दिल्ली–कटड़ा वंदे भारत - 31 मार्च 2026 तक रद्द

22440 कटड़ा–दिल्ली वंदे भारत - 31 मार्च 2026 तक रद्द

22705 तिरुपति–जम्मू हमसफर - 31 मार्च 2026 तक रद्द

22706 जम्मू–तिरुपति हमसफर - 4 अप्रैल 2026 तक रद्द

26405 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत - 30 मार्च 2026 तक रद्द

26406 कटड़ा–अमृतसर वंदे भारत - 30 मार्च 2026 तक रद्द

डायवर्ट की गई ट्रेनें (Diverted Trains)

19223 साबरमती–जम्मू एक्सप्रेस - अब 30 मार्च 2026 तक सिर्फ फिरोजपुर तक चलेगी

19224 जम्मू–साबरमती एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक फिरोजपुर से चलेगी

19415 साबरमती–कटड़ा एक्सप्रेस - 29 मार्च 2026 तक अमृतसर तक चलेगी

19416 कटड़ा–साबरमती एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक अमृतसर से चलेगी

20433 सियालदह–कटड़ा जम्मू मेल - 31 मार्च 2026 तक अंबाला तक चलेगी

20434 कटड़ा–सियालदह जम्मू मेल - 1 अप्रैल 2026 तक अंबाला से चलेगी

22941 इंदौर–ऊधमपुर एक्सप्रेस - 30 मार्च 2026 तक जम्मू तक चलेगी

22942 ऊधमपुर–इंदौर एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक जम्मू से चलेगी

14803 भुज–जम्मू एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक चलेगी

14804 जम्मू–भुज एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक पठानकोट से चलेगी

रेलवे का यात्रियों के लिए संदेश

उत्तर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय ट्रैक की मरम्मत, परिचालन सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in या NTES मोबाइल ऐप पर अपनी ट्रेन की नवीनतम जानकारी जरूर देखें।