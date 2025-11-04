मेरी खबरें
    Indian Railways: रेल यात्री संभल कर निकलें, रेलवे ने कर दी है कई ट्रेनें कैंसिल... कुछ के बदले रूट, देंखे लिस्ट

    Indian Railways: रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक के बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी है। रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जरूर चेक कर लें।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 04:37:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 04:37:30 PM (IST)
    HighLights

    1. कई ट्रेनें रद्द, कुछ के मार्ग बदले
    2. ट्रैफिक ब्लॉक के कारण बदलाव
    3. यात्रा से पहले स्थिति जांच लें

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को डायवर्ट करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को असुविधा जरूर होगी, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कदम भविष्य में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

    रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अवश्य चेक करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

    रद्द की गई ट्रेनें (Cancelled Trains)

    12207 जम्मू–काठगोदाम गरीब रथ - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    12208 काठगोदाम–जम्मू गरीब रथ - 29 मार्च 2026 तक रद्द

    12265 दिल्ली–जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    12266 जम्मू–दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक रद्द

    14503 कालका–कटड़ा एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    14504 कटड़ा–कालका एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक रद्द

    14611 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस - 27 मार्च 2026 तक रद्द

    14612 कटड़ा–गोरखपुर एक्सप्रेस - 26 मार्च 2026 तक रद्द

    22401 दिल्ली सराय रोहिल्ला–ऊधमपुर - 30 मार्च 2026 तक रद्द

    22402 ऊधमपुर–दिल्ली सराय रोहिल्ला - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    22439 नई दिल्ली–कटड़ा वंदे भारत - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    22440 कटड़ा–दिल्ली वंदे भारत - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    22705 तिरुपति–जम्मू हमसफर - 31 मार्च 2026 तक रद्द

    22706 जम्मू–तिरुपति हमसफर - 4 अप्रैल 2026 तक रद्द

    26405 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत - 30 मार्च 2026 तक रद्द

    26406 कटड़ा–अमृतसर वंदे भारत - 30 मार्च 2026 तक रद्द

    डायवर्ट की गई ट्रेनें (Diverted Trains)

    19223 साबरमती–जम्मू एक्सप्रेस - अब 30 मार्च 2026 तक सिर्फ फिरोजपुर तक चलेगी

    19224 जम्मू–साबरमती एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक फिरोजपुर से चलेगी

    19415 साबरमती–कटड़ा एक्सप्रेस - 29 मार्च 2026 तक अमृतसर तक चलेगी

    19416 कटड़ा–साबरमती एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक अमृतसर से चलेगी

    20433 सियालदह–कटड़ा जम्मू मेल - 31 मार्च 2026 तक अंबाला तक चलेगी

    20434 कटड़ा–सियालदह जम्मू मेल - 1 अप्रैल 2026 तक अंबाला से चलेगी

    22941 इंदौर–ऊधमपुर एक्सप्रेस - 30 मार्च 2026 तक जम्मू तक चलेगी

    22942 ऊधमपुर–इंदौर एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक जम्मू से चलेगी

    14803 भुज–जम्मू एक्सप्रेस - 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक चलेगी

    14804 जम्मू–भुज एक्सप्रेस - 1 अप्रैल 2026 तक पठानकोट से चलेगी

    रेलवे का यात्रियों के लिए संदेश

    उत्तर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय ट्रैक की मरम्मत, परिचालन सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in या NTES मोबाइल ऐप पर अपनी ट्रेन की नवीनतम जानकारी जरूर देखें।


