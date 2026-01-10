मेरी खबरें
    पंजाब में रोजगार का नया अध्याय - मेरिट और पारदर्शिता से लौटा युवाओं का भरोसा

    मुख्यमंत्री मान ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर साफ संदेश दिया है— “न सिफारिश, न रिश्वत, सिर्फ योग्यता।” इस नीति के चलते वर्षों से चली आ रही पक्षपात और भ्र ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 04:30:32 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 04:33:54 PM (IST)
    पंजाब में रोजगार का नया अध्याय - मेरिट और पारदर्शिता से लौटा युवाओं का भरोसा
    पंजाब सरकार दे रही है युवाओं को रोजगार।

    पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी, निजी और संविदा क्षेत्रों में 1.7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। इनमें से 59,702 नियुक्तियां सरकारी पदों पर पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर की गई हैं।

    मुख्यमंत्री मान ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर साफ संदेश दिया है— “न सिफारिश, न रिश्वत, सिर्फ योग्यता।” इस नीति के चलते वर्षों से चली आ रही पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर काफी हद तक अंकुश लगा है। निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था से न केवल युवाओं का भरोसा बढ़ा है, बल्कि प्रशासन की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है।


    सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की हैं। शिक्षा विभाग में 2,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 725 स्पेशल एजुकेटर और मास्टर कैडर शिक्षक शामिल हैं। पुलिस विभाग में 1,746 कांस्टेबल भर्ती किए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 1,000 से अधिक मेडिकल ऑफिसर, नर्स और अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ऊर्जा क्षेत्र में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के माध्यम से अप्रैल 2022 से अब तक 8,984 युवाओं को रोजगार मिला है।

    इन प्रयासों का असर ब्रेन ड्रेन पर भी साफ नजर आ रहा है। युवाओं को अब राज्य छोड़ने की मजबूरी नहीं है। साथ ही ‘रोज़गार क्रांति योजना’ के तहत 505 मिनी बस परमिट बेरोज़गार युवाओं को देकर स्वरोज़गार को भी बढ़ावा दिया गया है। यह बदलाव पंजाब में रोजगार की नई कहानी लिख रहा है।

