भारत का अनोखा गांव... जहां रहते हैं अफ्रीकी मूल के लोग, बोलते हैं फर्राटेदार गुजराती, 1000 साल पुराना इतिहास

डिजिटल डेस्क। भारत की सांस्कृतिक विविधता की जब भी बात होती है, तो कई ऐसे अनोखे पहलू सामने आते हैं जो किसी को भी हैरत में डाल दें। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित जाम्बुर गांव इसका एक जीवंत और बेहतरीन उदाहरण है। प्रथम दृष्टि में यहां के बाशिंदे दिखने में पूरी तरह अफ्रीकी मूल के नजर आते हैं, लेकिन जब वे धाराप्रवाह गुजराती या स्पष्ट हिंदी बोलते हैं, तो हर कोई हैरान रह जाता है।

सदियों पूर्व अफ्रीका से भारत आकर बसे 'सिद्दी' अल्पसंख्यक समुदाय की नस-नस में भले ही अफ्रीकी विरासत दौड़ती हो, लेकिन इनका दिल पूरी तरह से भारतीय है। इन्होंने अपनी अफ्रीकी 'बांटू' परंपराओं को सहेजते हुए भारतीय संस्कृति को इस तरह आत्मसात किया है, जैसे दूध में मिठास घुल जाती है।

करीब 1000 वर्ष पुराना है ऐतिहासिक सफर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, लगभग एक हजार वर्ष पूर्व जूनागढ़ के नवाब सिद्दी समुदाय के पूर्वजों को जहाजों पर कार्य करने हेतु अफ्रीका (विशेषकर युगांडा) से यहां लाए थे। शाही महल और अन्य ऐतिहासिक निर्माण कार्य संपन्न होने के पश्चात, नवाब ने उन्हें यहीं भूमि आवंटित कर स्थायी रूप से बसा दिया। प्रारंभ में ये अपनी मूल अफ्रीकी भाषा में ही संवाद करते थे, परंतु कालक्रम के साथ वे स्थानीय गुजराती परिवेश में ऐसे रमे कि आज उन्हें अपने प्राचीन अफ्रीकी अतीत या भाषा की विशेष स्मृति नहीं है। पुर्तगालियों और बांटू जनजाति से भी जुड़ते हैं तार इतिहासकारों के मतानुसार, सिद्दी समुदाय मूल रूप से अफ्रीका की प्रसिद्ध 'बांटू' जनजाति का वंशज है। माना जाता है कि पुर्तगाली व्यापारी इन्हें गुलाम या बंधुआ मजदूरों के रूप में हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से भारत लाए थे। गुजरात जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के दस्तावेजों के अनुसार, पुर्तगालियों द्वारा इन्हें 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लाया गया था। वहीं कुछ इतिहासकार व शोधकर्ता इनकी भारत आमद 15वीं शताब्दी के मध्य की मानते हैं। इनके इस ऐतिहासिक सफर की दास्तान आज भी लोक गाथाओं में जीवित है।