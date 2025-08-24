Weather Update: दिल्ली-NCR में अब आंधी-तूफान के साथ बारिश मचाएगी तांडव; IMD का इन राज्यों में रेड अलर्ट

देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में है और कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस (Weather Update Today) रही है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, MP और गुजरात सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश (Heavy Rainfall Alert) हो रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अगस्त तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है और दिल्ली में रेड अलर्ट (Aaj Ka Mausam) घोषित किया है।

राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश देशभर में एक बार फिर मानसून ने करवट ली है और दिल्ली-एनसीआर व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 24 से 26 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, यूपी और बिहार में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक यह बारिश 29 अगस्त तक रुक-रुक कर जारी रहेगी।

दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश शनिवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद IMD ने अगले तीन घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। राजधानी के सिविल लाइंस, लाल किला, लाजपत नगर, नरेला, बवाना, अलीपुर और आईटीओ सहित कई क्षेत्रों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन की आशंका जताई गई है। आईएमडी ने रविवार से सप्ताह के अंत तक पहाड़ी राज्यों में बादल फटने, वज्रपात और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हालात सबसे गंभीर हैं। उत्तरकाशी के धराली और स्यानाचट्टी के बाद अब चमोली जिले के थराली व नारायणबगड़ ब्लॉक में आधी रात को बादल फटने से तबाही मच गई। तेज प्रवाह के साथ आए पानी और मलबे से कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं।