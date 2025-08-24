मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली-NCR में अब आंधी-तूफान के साथ बारिश मचाएगी तांडव; IMD का इन राज्यों में रेड अलर्ट

    Weather Update Today 24 Auguast: दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश और उत्तराखंड-हिमाचल में भूस्खलन की आशंका से हालात गंभीर हो गए हैं। IMD ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही (Heavy Rainfall Alert) मची है, जबकि दिल्ली-यूपी में अगले पांच दिन लगातार बारिश होने की संभावना (Aaj Ka Mausam) जताई गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 07:16:57 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 07:57:12 AM (IST)
    1. राजस्थान, यूपी और बिहार में हल्की से भारी बारिश की संभावना।
    2. उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से भूस्खलन की आशंका।
    3. IMD ने 29 अगस्त तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है।

    देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में है और कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस (Weather Update Today) रही है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, MP और गुजरात सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश (Heavy Rainfall Alert) हो रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अगस्त तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है और दिल्ली में रेड अलर्ट (Aaj Ka Mausam) घोषित किया है।

    राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश

    देशभर में एक बार फिर मानसून ने करवट ली है और दिल्ली-एनसीआर व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 24 से 26 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, यूपी और बिहार में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक यह बारिश 29 अगस्त तक रुक-रुक कर जारी रहेगी।

    दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश

    शनिवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद IMD ने अगले तीन घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। राजधानी के सिविल लाइंस, लाल किला, लाजपत नगर, नरेला, बवाना, अलीपुर और आईटीओ सहित कई क्षेत्रों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

    लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी

    उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन की आशंका जताई गई है। आईएमडी ने रविवार से सप्ताह के अंत तक पहाड़ी राज्यों में बादल फटने, वज्रपात और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हालात सबसे गंभीर हैं। उत्तरकाशी के धराली और स्यानाचट्टी के बाद अब चमोली जिले के थराली व नारायणबगड़ ब्लॉक में आधी रात को बादल फटने से तबाही मच गई। तेज प्रवाह के साथ आए पानी और मलबे से कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं।

    मलबे के नीचे दबे शव

    दुर्घटना में एक युवती और एक बुजुर्ग मलबे के नीचे दब गए। युवती का शव बरामद हो चुका है जबकि बुजुर्ग की तलाश जारी है। घटना में छह लोग घायल हुए हैं जिन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कर्णप्रयाग-ग्वालदम राजमार्ग का करीब 15 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे यातायात ठप हो गया।

    आपदा के कारण क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। कई घरों में मलबा घुसने से लोग रातभर दहशत में रहे और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं।

    आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

