    Weather Update Today: उत्तराखंड-राजस्थान में यलो अलर्ट, MP-झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

    Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश से राहत, तो कहीं उमस से परेशानी बनी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भारी बारिश (Aaj Ka Mausam) का अलर्ट जारी है, जबकि IMD ने उत्तराखंड और राजस्थान में भी अगले कुछ दिनों तक तेज वर्षा की संभावना जताई गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 07:20:26 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 07:20:52 AM (IST)
    Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर में उमस और हल्की बारिश, यूपी में धूप तेज, एमपी और बिहार में भारी वर्षा के आसार।

    HighLights

    1. दिल्ली में हल्की बारिश और उमस बढ़ी।
    2. मध्य प्रदेश के 14 जिलों में अलर्ट।
    3. झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम (Weather Update Today) का रुख लगातार बदल रहा है। सोमवार को कई इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री और न्यूनतम 24.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि 20 और 21 अगस्त को आंधी और वर्षा तथा 22 से 24 अगस्त तक झमाझम बारिश (Aaj Ka Mausam) का पूर्वानुमान है।

    उत्तर-प्रदेश में उमस से परेशान लोग

    उत्तर प्रदेश में बारिश थमने के बाद गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। वाराणसी, कानपुर, हमीरपुर और बहराइच में पारा 35 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। पश्चिमी तराई क्षेत्रों में हल्की बौछारें संभव हैं, लेकिन 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

    MP और बिहार में बारिश का येलो अलर्ट

    मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 14 जिलों में अलर्ट जारी किया है। देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी वर्षा की आशंका है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है।

    naidunia_image

    बिहार में 20 से 24 अगस्त तक हल्की से मध्यम वर्षा का दौर रहेगा और 22 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड के 11 जिलों में 21 अगस्त से यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश की चेतावनी

    राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और देहरादून में यलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मानसून तंत्र से अगस्त के अंतिम सप्ताह में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी।

