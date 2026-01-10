मेरी खबरें
    आम आदमी क्लीनिक से बदली पंजाब की प्राथमिक स्वास्थ्य तस्वीर - 881 क्लीनिक, करोड़ों मरीजों को मिला मुफ्त इलाज

    आम आदमी क्लीनिकों में 107 प्रकार की मुफ्त दवाइयां और 47 तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीजों की संतुष्टि दर भी योजना की सफलता को दर्शाती है। आंकड़ो ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 04:36:56 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 04:38:30 PM (IST)
    पंजाब में आम आदमी क्‍लीनिक।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल पर शुरू की गई आम आदमी क्लीनिक योजना आज पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन चुकी है। 15 अगस्त 2022 को शुरू हुई इस योजना ने कम समय में ही राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक बदलाव लाया है। यह पहल आज सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है।

    अक्टूबर 2025 तक पंजाब में कुल 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जिनमें 316 शहरी और 565 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्लीनिकों में अब तक 4.20 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जबकि 80 लाख से ज्यादा मुफ्त जांचें की गई हैं। रोजाना औसतन 73 हजार मरीज इन क्लीनिकों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें 54 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है।


    आम आदमी क्लीनिकों में 107 प्रकार की मुफ्त दवाइयां और 47 तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीजों की संतुष्टि दर भी योजना की सफलता को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, 98 प्रतिशत मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां क्लीनिक से ही प्राप्त हुईं। इसके अलावा, 4.20 करोड़ मरीजों में से 2.7 करोड़ मरीज दोबारा इलाज के लिए लौटे, जो सेवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

    इस योजना का आर्थिक असर भी बड़ा है। आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से अब तक लोगों को करीब 2000 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य खर्च से राहत मिली है। सभी क्लीनिक डिजिटल और आईटी-सक्षम हैं, जिससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह मॉडल भविष्य में भी जनस्वास्थ्य को मजबूती देगा।

