आम आदमी क्लीनिक से बदली पंजाब की प्राथमिक स्वास्थ्य तस्वीर - 881 क्लीनिक, करोड़ों मरीजों को मिला मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल पर शुरू की गई आम आदमी क्लीनिक योजना आज पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन चुकी है। 15 अगस्त 2022 को शुरू हुई इस योजना ने कम समय में ही राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक बदलाव लाया है। यह पहल आज सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है।

अक्टूबर 2025 तक पंजाब में कुल 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जिनमें 316 शहरी और 565 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्लीनिकों में अब तक 4.20 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जबकि 80 लाख से ज्यादा मुफ्त जांचें की गई हैं। रोजाना औसतन 73 हजार मरीज इन क्लीनिकों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें 54 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है।