फिर से हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके, CJP को कनॉट प्लेस में 'तिरंगा मार्च' के लिए नहीं मिली परमिशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आज शाम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा आयोजित प्रस्तावित 'तिरंगा मार्च' से पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है।

परमिशन न मिलने के बाद भी मार्च निकालने पर थे अड़े पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संवेदनशील नई दिल्ली क्षेत्र में इस यात्रा को निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद अभिजीत दीपके तिरंगा यात्रा निकालने के फैसले पर अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने का कदम उठाना पड़ा।