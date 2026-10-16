फिर से हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके, CJP को कनॉट प्लेस में 'तिरंगा मार्च' के लिए नहीं मिली परमिशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आज शाम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा आयोजित प्रस्तावित 'तिरंगा मार्च' से पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संवेदनशील नई दिल्ली क्षेत्र में इस यात्रा को निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद अभिजीत दीपके तिरंगा यात्रा निकालने के फैसले पर अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने का कदम उठाना पड़ा।
अभिजीत दीपके दिल्ली दौरे के दौरान झंडेवालान स्थित एनसीपी प्रवक्ता अनीश गावंडे के निवास पर ठहरे हुए थे। दिल्ली पुलिस शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे उनके इस ठिकाने पर पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई।
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नई दिल्ली जिला पुलिस ने साफ किया है कि सीजेपी के पिछले आचरण और सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें किसी भी सूरत में कनॉट प्लेस में यह मार्च आयोजित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।