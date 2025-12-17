दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद पिकअप में लगी आग, MP के दो लोगों सहित तीन की जिंदा जलकर मौत

डिजिटल डेस्क। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप के एक अन्य वाहन से टकराने से उसमें आग लग गई, जिससे वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है।

सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला पुलिस के अनुसार, यह हादसा बुधवार सुबह करीब 3 बजे एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 के पास हुआ। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही पिकअप अचानक एक अन्य वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में तुरंत आग लग गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।