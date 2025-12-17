मेरी खबरें
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद पिकअप में लगी आग, MP के दो लोगों सहित तीन की जिंदा जलकर मौत

    Three Burned Alive in Delhi–Mumbai Expressway: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 02:35:41 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 02:39:18 PM (IST)
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद पिकअप में लगी आग, MP के दो लोगों सहित तीन की जिंदा जलकर मौत
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मध्यप्रदेश के दो लोगों सहित तीन की जिंदा जलकर मौत।

    HighLights

    1. राजस्थान के अलवर जिले में हुआ हादसा
    2. पिकअप अचानक अन्य वाहन से टकरा गई
    3. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

    डिजिटल डेस्क। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप के एक अन्य वाहन से टकराने से उसमें आग लग गई, जिससे वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है।

    सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला

    पुलिस के अनुसार, यह हादसा बुधवार सुबह करीब 3 बजे एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 के पास हुआ। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही पिकअप अचानक एक अन्य वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में तुरंत आग लग गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।


    आग की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, पिकअप चालक को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया।

    हादसे में मरने वाले दो मध्यप्रदेश के

    हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मोहित, निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र, निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम, निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक की पहचान हन्नी, निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है।

    पुलिस जांच में जुटी

    सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पिकअप के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का होना सामने आया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई।

    शुरुआती तौर पर हादसे में कई वाहनों के शामिल होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान सिर्फ पिकअप वाहन ही मिला। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

