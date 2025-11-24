मेरी खबरें
    दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगान विमान गलत रनवे पर उतरा, गंभीर चूक पर DGCA ने लिया एक्शन

    Delhi News: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) पर एक गंभीर चूक टल गई, जब काबुल से आई एरियाना अफगान फ्लाइट्स की उड़ान ने गलत रनवे पर लैंडिंग कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को रनवे 29L पर उतरने की अनुमति दी थी, लेकिन पायलट ने 29R पर विमान उतार दिया, जिसका उपयोग उस समय टेक-ऑफ के लिए निर्धारित था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 01:17:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 01:22:08 PM (IST)
    IGI Airport Delhi: अफगान विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई गलत लैंडिंग।

    HighLights

    1. DGCA ने तुरंत जांच आदेश दिए।
    2. ATC ने 29L की अनुमति दी थी।
    3. कोई विमान 29R पर मौजूद नहीं था।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport Delhi) पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया जब एरियाना अफगान फ्लाइट्स का विमान गलत रनवे पर उतर गया। काबुल से दिल्ली आ रही उड़ान संख्या FG 311 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे 29L पर लैंडिंग की अनुमति दी थी।

    इसके बावजूद विमान ने टेक-ऑफ के लिए निर्धारित रनवे 29R पर लैंडिंग कर दी। गनीमत रही कि उस समय 29R पर कोई विमान टेक-ऑफ की तैयारी में मौजूद नहीं था, जिसके कारण स्थिति नियंत्रण में रही।

    घटना के बाद पायलट ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय खराब मौसम, कम दृश्यता और ILS सिस्टम की समस्या को जिम्मेदार ठहराया।

    इस अनपेक्षित लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं- क्या पायलट दिशाभ्रम का शिकार हुआ, या कहीं फिर से जीपीएस स्पूफिंग की समस्या सामने आई? इन सभी संभावनाओं की जांच के लिए DGCA ने तुरंत आदेश जारी कर दिए हैं।


    यह मामला सुरक्षा मानकों और नेविगेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिसकी विस्तृत जांच अब की जाएगी।

