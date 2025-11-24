मेरी खबरें
    कितने हिडमा मारोगे... इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली के समर्थन में लगे नारे, FIR दर्ज

    दिल्ली में प्रदूषण विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन में नक्सल समर्थक पोस्टर लहराते दिखे। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की और 15–20 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:35:20 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:37:59 AM (IST)
    इंडिया गेट पर हिडमा के पक्ष में नारेबाजी। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. प्रदूषण प्रदर्शन में अचानक नक्सली नारेबाजी शुरू हुई।
    2. हिडमा के समर्थन में पोस्टर और नारे लगे।
    3. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में नक्सल समर्थकों ने मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की। यह प्रदर्शन इंडिया गेट पर किया गया था। इन कथित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    शुरुआत में प्रदर्शनकारी आम युवा लग रहे थे, जो कि दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर चिंतित थे, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रदर्शन में सबकुछ बदल गया। वहां नक्सली माडवी हिडमा के अमर रहने के नारे लगने लगे। हिडमा नक्सली कमांडर था। उसकी पत्नी राजे भी नक्सली थी। दोनों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारा था। हिडमा के पोस्टर लहराते नक्सली समर्थक युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।


    पुलिस पर किया पेपर स्प्रे

    एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड का इस्तेमाल किया था, जिसको तोड़कर वह सड़क पर बैठ गए। पुलिस उनको हटाने की कोशिश की, तो इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने अचानक पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे कुछ जवाब घायल हो गए। उनकी आंखों व चेहरे पर जलन मचने लगी। घायलों को तत्काल आरएमएल अस्पताल भेजा है।

