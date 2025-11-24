कितने हिडमा मारोगे... इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली के समर्थन में लगे नारे, FIR दर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में नक्सल समर्थकों ने मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की। यह प्रदर्शन इंडिया गेट पर किया गया था। इन कथित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

शुरुआत में प्रदर्शनकारी आम युवा लग रहे थे, जो कि दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर चिंतित थे, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रदर्शन में सबकुछ बदल गया। वहां नक्सली माडवी हिडमा के अमर रहने के नारे लगने लगे। हिडमा नक्सली कमांडर था। उसकी पत्नी राजे भी नक्सली थी। दोनों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारा था। हिडमा के पोस्टर लहराते नक्सली समर्थक युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।