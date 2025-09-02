Afghanistan Earthquake से 800 से ज्यादा लोगों की मौत, जानिए दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाक भूकंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रविवार देर रात दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में धरती इतनी जोर से हिली कि कई घर पलभर में मलबे में बदल गए। इस हादसे में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भूकंप के झटके सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान और भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अफगानिस्तान का भौगोलिक इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहां कई टेक्टॉनिक प्लेट्स मिलती हैं, जिसके कारण छोटे-बड़े झटके अक्सर आते रहते हैं। लेकिन इस बार की तबाही इतनी भयंकर थी कि पूरा इलाका दहशत में आ गया।

दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जो भूकंप की मार लगातार झेलते हैं। इनमें जापान, न्यूज़ीलैंड, अलास्का, ताइवान, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका प्रमुख हैं। खासतौर पर जापान को वैज्ञानिक सबसे संवेदनशील मानते हैं क्योंकि यह बेहद अशांत टेक्टॉनिक प्लेट्स पर स्थित है। यहां हर साल हजारों छोटे-बड़े भूकंप आते हैं।

दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप की वजह

ताइवान भी तीन बड़ी प्लेट्स (पेसिफिक, फिलिपींस और अमेरिकी) के बीच स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर भी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी और पेरू भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन देशों में रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire) का असर साफ तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि यहां सामान्य से कहीं ज्यादा भूकंप दर्ज किए जाते हैं।

दुनिया के 5 सबसे खतरनाक भूकंप

2011 जापान भूकंप और सुनामी

जापान के तट पर आया 9.0 तीव्रता का भूकंप सुनामी में बदल गया। समुद्री लहरों ने शहरों को बहा दिया और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में धमाके हुए। इस आपदा में लगभग 20,000 लोग मारे गए।

2004 हिंद महासागर भूकंप

26 दिसंबर 2004 को 9.1 तीव्रता के भूकंप ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड समेत कई देशों को झकझोर दिया। इसके बाद आई सुनामी ने करीब 2.3 लाख लोगों की जान ले ली।

2010 हैती भूकंप

12 जनवरी 2010 को हैती में आए 7.0 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस को मलबे में बदल दिया। इसमें लगभग 1.6 लाख लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए।

2005 पाकिस्तान (कश्मीर) भूकंप

8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग घायल हो गए।

1976 तांगशान (चीन) भूकंप

28 जुलाई 1976 को चीन के तांगशान शहर में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने लगभग 2.5 लाख लोगों की जान ले ली। यह 20वीं सदी के सबसे घातक भूकंपों में से एक माना जाता है।

