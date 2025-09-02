मेरी खबरें
    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 06:05:49 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 06:08:24 AM (IST)
    Festival Special Trains: इस बार त्योहारों पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत, रेलवे ने चलाईं स्पेशल गाड़ियां
    इस बार त्योहारों पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत

    HighLights

    1. त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने बड़ी राहत दी है
    2. रेलवे प्रशासन ने कई रेलवे स्टेशनों के बीच Festival Special Trains चलाने का ऐलान किया है
    3. ये गाड़ियां सितंबर से दिसंबर 2025 तक अलग-अलग रूट पर चलाई जाएंगी

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने लखनऊ, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, जोगबनी, सीतामढ़ी, गोरखपुर और धनबाद के बीच कई Festival Special Trains चलाने का ऐलान किया है।

    वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों को त्योहारों में आसानी से सफर करने और भीड़ से बचाने के लिए ये गाड़ियां सितंबर से दिसंबर 2025 तक अलग-अलग रूट पर चलाई जाएंगी।

    यहां देखें लिस्ट

    04203/04204 लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ फेस्टिवल स्पेशल

    22 सितंबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार, कुल 10 फेरे

    04008/04007 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी फेस्टिवल स्पेशल

    20 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शनिवार और रविवार, कुल 11 फेरे

    04010/04009 दिल्ली-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल

    2 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर गुरुवार और शुक्रवार, कुल 9 फेरे

    04022/04021 नई दिल्ली-गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल

    सितंबर से नवंबर तक हर शुक्रवार और शनिवार, कुल 10 फेरे

    04456/04455 नई दिल्ली-धनबाद फेस्टिवल स्पेशल

    20 सितंबर से 2 दिसंबर तक रोजाना, कुल 72 फेरे

    04016/04015 आनंद विहार टर्मिनल-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल

    29 सितंबर से 1 दिसंबर तक रोजाना, कुल 63 फेरे

    रेलवे ने बताया कि इन गाड़ियों का ठहराव शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, पटना और धनबाद सहित कई बड़े स्टेशनों पर होगा।

    त्योहारों में यात्रियों को आरामदायक और समय पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ही ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

