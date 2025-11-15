मेरी खबरें
    'गंगा बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती है...' बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल

    बिहार में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री अपने भाषण में बंगाल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा भाजपा 2026 में होने वाली बंगाल चुनाव भी जीतेगी। साथ ही उन्होंने बंगाल में भी जंगल राज का आरोप लगाया। इसे लेकर टीएमसी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आयी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 08:28:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 08:36:37 AM (IST)
    बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान

    HighLights

    1. बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री का अगला टारगेट बंगाल चुनाव
    2. पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं
    3. पीएम मोदी ने कहा- बंगाल से भी जंगल राज उखाड़ फेकेंगे

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सभी को चौंकाकर रख दिया है। एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं राजद और कांग्रेस वाली महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटकर रह गई है। विपक्ष का हाल इतना बुरा है कि राजद को 2020 की आधी से भी कम सीटें मिली है और कांग्रेस तो बिहार में दहाई का आंकड़ा भई नहीं छू पाई। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

    बिहार के इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की भारी जीत ने तुफान ला दिया है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलो ने 'MY' का तुष्टिकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन उनका फार्मूला विफल रहा। महिला और युवा के नए 'MY' संयोजन ने उनका पासा पटल दिया।


    बंगाल से भी जंगल राज हटाएंगे- प्रधानमंत्री मोदी

    प्रधानमंत्री ने बिहार मे जीते के बाद लोगों का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ किया। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है... बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब बंगाल से भी हम जंगल राज को हटाएंगे।

    इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 'मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।'

    बंगाल से आयी प्रतिक्रिया

    बिहार में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के बंगाल को लेकर दिए गए भाषण ने वहां की राजनीति में भी गर्मी पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री के बंगाल में जंगलराज वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से पलटवार किया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया, न सिर्फ या दावा भ्रम है, बल्की साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा।

    ममता बनर्जी को राष्ट्रीय 'चेहरा' बनाना चाहिए

    इसके साथ ही टीएमसी की ओर से आयी प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी आईएनडीआईए गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं, उन्हे राष्ट्रीय 'चेहरा' बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के गंगा वाले बयान पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आयी है। कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक रसायन का गलत आकलन बताया है।

    टीएमसी का भाजपा पर पटलवार

    इसके साथ ही कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल के लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को बार-बार नकार चुके हैं और 2026 में भी ऐसी ही होगा। घोष ने कहा बंगाल आज देश के सुरक्षित राज्यों में से एक है। इसके साथ ही घोष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज जैसे मामलों ने साबित किया है कि असल 'जंगल राज' कहां है।

