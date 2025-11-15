'गंगा बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती है...' बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सभी को चौंकाकर रख दिया है। एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं राजद और कांग्रेस वाली महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटकर रह गई है। विपक्ष का हाल इतना बुरा है कि राजद को 2020 की आधी से भी कम सीटें मिली है और कांग्रेस तो बिहार में दहाई का आंकड़ा भई नहीं छू पाई। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

बिहार के इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की भारी जीत ने तुफान ला दिया है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलो ने 'MY' का तुष्टिकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन उनका फार्मूला विफल रहा। महिला और युवा के नए 'MY' संयोजन ने उनका पासा पटल दिया।