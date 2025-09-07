हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम; दिल्ली दंगा मामले में मांगी जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ 2020 में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के कथित “मास्टरमाइंड” शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शनिवार को इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दंगा मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बता दें कि इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।