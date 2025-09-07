मेरी खबरें
    हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम; दिल्ली दंगा मामले में मांगी जमानत

    नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ 2020 में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के कथित “मास्टरमाइंड” शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 03:37:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 03:37:52 AM (IST)
    हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम; दिल्ली दंगा मामले में मांगी जमानत
    अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम

    HighLights

    1. शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
    2. शनिवार को इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी
    3. दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों की साजिश रचने के आरोपित की जमानत याचिक खारिज कर दी थी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ 2020 में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के कथित “मास्टरमाइंड” शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    शनिवार को इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दंगा मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बता दें कि इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

    हाईकोर्ट ने कहा- प्रदर्शन की आड़ में हिंसा बर्दाश्त नहीं

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों की साजिश रचने के आरोपित नौ लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि नागरिकों को संविधान द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में “षड्यंत्रकारी हिंसा” की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने कहा था कि विरोध या आंदोलन तभी मान्य है, जब वह व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और कानून की सीमा के भीतर हो।

