Ahmedabad Murder: 8वीं क्लास के छात्र को 10वीं के स्टूडेंट ने स्कूल में मारा चाकू, मौत के बाद परिजनों का बवाल

डिजिटल डेस्क: अहमदाबाद के एक स्कूल में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 8वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या (Ahmedabad Student Murder) कर दी गई। इस जघन्य अपराध का आरोप उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र पर लगा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना स्कूल परिसर में हुई। यहां 10वीं के छात्र ने 8वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र को हिरासत में लिया गया है।

#WATCH | Gujarat: A class 8 student was stabbed and injured by a student of class 10 in Seventh-Day Adventist school, Ahmedabad, yesterday. Visuals from the school as people, including the injured child's relatives, create ruckus here. pic.twitter.com/A1jHkTcZFd — ANI (@ANI) August 20, 2025

मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा।

पुलिस और स्कूल प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच जारी है और जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मारपीट के दौरान आरोपी छात्र ने बैग से चाकू निकाल कर किया वार

आपको बता दें कि यह घटना 19 अगस्त की है। 10वीं का छात्र अपने चचेरे भाई के साथ सेवेंथ डे स्कूल में पढ़ता है। छुट्टी के बाद दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी 8वीं के छात्र से उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि बात मारपीट पर आ गई। इस दौरान आरोपी छात्र ने अपने बैग से चाकू निकाला और सामने वाले पर वार करके मौके से फरार हो गया। चाकू लगने से बाद छात्र बुरी तरह से लहूलुहान हो गया।