CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की फोटो आई सामने... जानिए कौन है राजेश खिमजी

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta Attack) पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से हमले का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, 'मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस थाने ले जाया गया।'