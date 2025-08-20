CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की फोटो आई सामने... जानिए कौन है राजेश खिमजी

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta Attack) पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से हमले का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हुई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, 'मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस थाने ले जाया गया।'
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला | दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है और बताया है कि वह राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेज़ों की जांच भी की जा रही है।
#WATCH | Rajkot, Delhi | Bhanuben, mother of Rajesh Khimji who attacked Delhi CM today, says, "I have no information."
According to Delhi Police, Rajesh Khimji attacked Delhi CM Rekha Gupta during 'Jan Sunvai' in Delhi today. pic.twitter.com/alxUi9T7cw
— ANI (@ANI) August 20, 2025
दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने हमले की निंदा करते हुए कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।"
दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा करते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
ये भी पढ़ें: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जनसुनवाई के दौरान हुई ये बड़ी घटना