एयरपोर्ट पर शुरू हुआ AI आधारित ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ सिस्टम, खोए सामान की टेंशन खत्म

डिजिटल डेस्क। अब एयरपोर्ट पर सामान खोने या छूटने की चिंता यात्रियों को परेशान नहीं करेगी। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश की पहली एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ प्रणाली शुरू कर दी गई है। इस पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए खोए हुए सामान को ट्रैक करना और यात्रियों तक लौटाना आसान हो जाएगा।
अब लंबा इंतजार नहीं
इस नई सुविधा की आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। जयपुर एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को अब अपने खोए सामान के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है, जहां दोनों टर्मिनल पर यह सुविधा 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी।
एयरपोर्ट प्रवक्ता के अनुसार ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ सिस्टम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे मिले हुए सामान को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा। इस एआई सुविधा को विकसित करने पर पिछले करीब तीन महीनों से काम किया जा रहा था।
एआई पावर्ड कैमरों का इस्तेमाल
हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि इस प्रणाली में एआई पावर्ड कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कोई सामान एयरपोर्ट परिसर में मिलता है, कैमरा उसकी फोटो लेकर विवरण, स्थान, तारीख और समय के साथ उसे अपने आप सिस्टम में दर्ज कर देता है। इसके बाद यात्री वेबसाइट के जरिए अपने खोए हुए सामान की स्थिति आसानी से जांच सकेंगे।
