एयरपोर्ट पर शुरू हुआ AI आधारित ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ सिस्टम, खोए सामान की टेंशन खत्म

डिजिटल डेस्क। अब एयरपोर्ट पर सामान खोने या छूटने की चिंता यात्रियों को परेशान नहीं करेगी। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश की पहली एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ प्रणाली शुरू कर दी गई है। इस पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए खोए हुए सामान को ट्रैक करना और यात्रियों तक लौटाना आसान हो जाएगा।

अब लंबा इंतजार नहीं इस नई सुविधा की आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। जयपुर एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को अब अपने खोए सामान के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है, जहां दोनों टर्मिनल पर यह सुविधा 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी।