कोचीन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित बचे 160 यात्री

डिजिटल डेस्क। गुरुवार सुबह केरल के कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जेद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस (फ्लाइट IX 398) को तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़ा। विमान में कुल 160 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, जो इस घटना में पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं।
एयरलाइन अधिकारियों और एयरपोर्ट मैनेजमेंट द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के अनुसार, विमान के लैंडिंग गियर में गंभीर समस्या आ गई थी। शुरुआती जांच में यह पाया गया कि विमान के दाहिनी ओर के टायर फेल हो गए थे, जिसके चलते सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को उसके निर्धारित डेस्टिनेशन कोझिकोड के बजाय कोचीन डायवर्ट करने का फैसला लिया गया।
Jeddah-Kozhikode flight was diverted to Kochi and made a precautionary landing due to suspected damage to the aircraft’s tyre likely caused by a foreign object on the runway at Jeddah airport. The aircraft landed safely in Kochi: An Air India Express Spokesperson
कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने अपनी तत्परता दिखाते हुए विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि विमान सुबह 9:07 बजे रनवे पर सफलतापूर्वक उतरा। लैंडिंग के दौरान किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई। जांच में पुष्टि हुई कि लैंडिंग के दौरान विमान के टायर फेल हो गए थे।
विमान के उतरते ही सुरक्षाकर्मियों और तकनीकी टीम ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। इस घटना के बाद एयरलाइन ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की और विमान की विस्तृत तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटना विमानन सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती है, जहां पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट के जमीनी स्टाफ के सहयोग से एक बड़ा हादसा टल गया।