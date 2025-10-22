Air India Express के विमान में तकनीकी खराबी, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, पायलटों की सूझ-बूझ से टला हादसा

एजेंसी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सोमवार को अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई और मजबूरन गुवाहाटी हवाईअड्डे पर लौटना पड़ा। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल देखा गया।

तकनीकी खराबी

सूत्रों के मुताबिक, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (LGBI) से दोपहर 12:20 बजे उड़ान भरी थी और इसे 1:25 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचना था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले पायलटों ने विमान के विंग्स से जुड़ी एवियोनिक्स में गड़बड़ी महसूस की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलटों ने विमान को गुवाहाटी वापस लाने का निर्णय लिया।