Air India Express के विमान में तकनीकी खराबी, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, पायलटों की सूझ-बूझ से टला हादसा

एजेंसी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सोमवार को अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई और मजबूरन गुवाहाटी हवाईअड्डे पर लौटना पड़ा। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल देखा गया।
तकनीकी खराबी
सूत्रों के मुताबिक, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (LGBI) से दोपहर 12:20 बजे उड़ान भरी थी और इसे 1:25 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचना था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले पायलटों ने विमान के विंग्स से जुड़ी एवियोनिक्स में गड़बड़ी महसूस की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलटों ने विमान को गुवाहाटी वापस लाने का निर्णय लिया।
एयरलाइन ने यात्रियों के लिए बाद में एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। उड़ान संख्या IX-1186 शाम 6:20 बजे गुवाहाटी से उड़ान भरकर सुरक्षित रूप से डिब्रूगढ़ पहुंची।
एयर इंडिया का बयान
एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, “तकनीकी समस्या के कारण हमारी एक उड़ान को गुवाहाटी लौटना पड़ा। हमने वैकल्पिक विमान से उड़ान को संचालित किया। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है।” हालांकि यात्रियों और चालक दल की कुल संख्या की जानकारी साझा नहीं की गई।