दिल्ली से इंदौर जा रहे Air India विमान के इंजन में लगी आग...यात्रियों में हड़कंप, तुरंत करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क: दिल्ली से इंदौर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2913 (Air India Flight) को शनिवार को आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। इसके बाद पायलटों ने तत्काल सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इंजन बंद कर विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उतारने का फैसला किया।

एअर इंडिया प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना 31 अगस्त को हुई। जैसे ही विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी, कॉकपिट क्रू को तकनीकी समस्या का संकेत मिला। इसके तुरंत बाद विमान को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है।#