मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली से इंदौर जा रहे Air India विमान के इंजन में लगी आग...यात्रियों में हड़कंप, तुरंत करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

    Air India Flight Emergency Landing: दिल्ली से इंदौर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2913 में उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी समस्या आ गई। दाहिने इंजन में आग का संकेत मिलने पर कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद कर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरे विमान से भेजा जा रहा है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:51:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 09:58:39 AM (IST)
    दिल्ली से इंदौर जा रहे Air India विमान के इंजन में लगी आग...यात्रियों में हड़कंप, तुरंत करवाई इमरजेंसी लैंडिंग
    Air India एअर इंडिया विमान के इंजन में आग की सूचना से हड़कंप। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
    2. इंजन में आग की सूचना से हड़कंप
    3. दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतराया विमान

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली से इंदौर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2913 (Air India Flight) को शनिवार को आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। इसके बाद पायलटों ने तत्काल सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इंजन बंद कर विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उतारने का फैसला किया।

    एअर इंडिया प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना 31 अगस्त को हुई। जैसे ही विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी, कॉकपिट क्रू को तकनीकी समस्या का संकेत मिला। इसके तुरंत बाद विमान को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है।#

    फ्लाइट को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है। इस बीच यात्रियों को दूसरे विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो जल्द ही इंदौर के लिए रवाना होगा। घटना के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया, लेकिन पायलट और क्रू की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

    यह भी पढ़ें- Delhi Double Murder: बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुआ खूनी खेल, पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.