Delhi Double Murder: बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुआ खूनी खेल, पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में शनिवार को रोहिणी सेक्टर-17 में एक सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड (Delhi Double Murder) सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया (37) और सास कुसुम (63) की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने दोनों नाबालिग बेटों को साथ लेकर फरार हो गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि योगेश अपने ससुराल वालों से इस बात पर नाराज़ था कि उसके बेटे के जन्मदिन पर उन्हें अच्छा उपहार नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर योगेश ने पहले पत्नी और फिर सास पर चाकू से वार कर दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण थे। घटना के दिन कुसुम अपनी बेटी प्रिया के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आई थीं। दो दिन तक जब परिवार के अन्य सदस्य उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो वे फ्लैट पर पहुंचे। वहां दरवाजा बंद मिला और पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा खुलने पर मां-बेटी खून से लथपथ मृत अवस्था में पाई गईं।
हत्या के बाद योगेश अपने 15 वर्षीय बड़े बेटे और 12 वर्षीय छोटे बेटे को लेकर फरार हो गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या यह घटना गुस्से में हुई।
इस वारदात से पूरे रोहिणी इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योगेश शांत स्वभाव का दिखता था, लेकिन घरेलू विवादों के चलते आए दिन झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें- बिहार के बाद अब बंगाल में SIR की तैयारी से मचा हड़कंप, मुस्लिम बहुल जिलों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए अफरा-तफरी