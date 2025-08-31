Delhi Double Murder: बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुआ खूनी खेल, पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में शनिवार को रोहिणी सेक्टर-17 में एक सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड (Delhi Double Murder) सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया (37) और सास कुसुम (63) की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने दोनों नाबालिग बेटों को साथ लेकर फरार हो गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया।

जन्मदिन पर गिफ्ट न मिलने से था नाराज प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि योगेश अपने ससुराल वालों से इस बात पर नाराज़ था कि उसके बेटे के जन्मदिन पर उन्हें अच्छा उपहार नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर योगेश ने पहले पत्नी और फिर सास पर चाकू से वार कर दिया।