मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Delhi Double Murder: बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुआ खूनी खेल, पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

    Delhi Double Murder Case: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 में ज्वेलर योगेश सहगल ने पत्नी और सास की चाकू से हत्या कर दी। आरोपी बर्थडे गिफ्ट विवाद से नाराज था। हत्या के बाद वह अपने दो बेटों को लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:40:35 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 09:40:35 AM (IST)
    Delhi Double Murder: बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुआ खूनी खेल, पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट
    Delhi Double Murder: प्रिया और उनकी मां कुसुम का फाइल फोटो और घर के बाहर जमा भीड़।

    HighLights

    1. रोहिणी सेक्टर-17 में दोहरा हत्याकांड
    2. बेटे के जन्मदिन गिफ्ट से विवाद
    3. पत्नी और सास की चाकू से हत्या

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली में शनिवार को रोहिणी सेक्टर-17 में एक सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड (Delhi Double Murder) सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया (37) और सास कुसुम (63) की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने दोनों नाबालिग बेटों को साथ लेकर फरार हो गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया।

    जन्मदिन पर गिफ्ट न मिलने से था नाराज

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि योगेश अपने ससुराल वालों से इस बात पर नाराज़ था कि उसके बेटे के जन्मदिन पर उन्हें अच्छा उपहार नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर योगेश ने पहले पत्नी और फिर सास पर चाकू से वार कर दिया।

    परिवारों में पहले से तनाव

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण थे। घटना के दिन कुसुम अपनी बेटी प्रिया के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आई थीं। दो दिन तक जब परिवार के अन्य सदस्य उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो वे फ्लैट पर पहुंचे। वहां दरवाजा बंद मिला और पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा खुलने पर मां-बेटी खून से लथपथ मृत अवस्था में पाई गईं।

    हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार

    हत्या के बाद योगेश अपने 15 वर्षीय बड़े बेटे और 12 वर्षीय छोटे बेटे को लेकर फरार हो गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या यह घटना गुस्से में हुई।

    इलाके में दहशत

    इस वारदात से पूरे रोहिणी इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योगेश शांत स्वभाव का दिखता था, लेकिन घरेलू विवादों के चलते आए दिन झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- बिहार के बाद अब बंगाल में SIR की तैयारी से मचा हड़कंप, मुस्लिम बहुल जिलों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए अफरा-तफरी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.