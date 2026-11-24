डिजिटल डेस्क। पंजाब की राजनीति में गुरुपूरब के मौके पर बड़ा मोड़ आया है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) छह साल के अलगाव के बाद दोबारा एनडीए का हिस्सा बन गया है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन का एलान किया। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने भाजपा से 25 साल पुराना नाता तोड़ा था।

बड़े भाई की भूमिका में रहेगा अकाली दल अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी वापस लौट रही है। उनके मुताबिक भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और सुखबीर बादल की बैठक में दोनों दलों ने चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया। शाह ने बताया कि गठबंधन में अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और मुख्यमंत्री भी उसी का होगा। एनडीए राज्य की सभी 117 सीटों पर मिलकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि करीब तीन महीने की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं है, नितिन नवीन के अनुसार इस पर फैसला आने वाले दिनों में होगा।