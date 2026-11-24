डिजिटल डेस्क। पंजाब की राजनीति में गुरुपूरब के मौके पर बड़ा मोड़ आया है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) छह साल के अलगाव के बाद दोबारा एनडीए का हिस्सा बन गया है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन का एलान किया। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने भाजपा से 25 साल पुराना नाता तोड़ा था।
अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी वापस लौट रही है। उनके मुताबिक भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और सुखबीर बादल की बैठक में दोनों दलों ने चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया। शाह ने बताया कि गठबंधन में अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और मुख्यमंत्री भी उसी का होगा। एनडीए राज्य की सभी 117 सीटों पर मिलकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि करीब तीन महीने की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं है, नितिन नवीन के अनुसार इस पर फैसला आने वाले दिनों में होगा।
सुखबीर बादल ने प्रकाश पर्व के अवसर पर हुए इस गठबंधन का स्वागत करते हुए इसे महज राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि पंजाब के हित में बना भावनात्मक गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब का हर नागरिक चाहता था कि दोनों दल फिर साथ आएं। उनके अनुसार इससे विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर मिलकर काम हो सकेगा। उन्होंने शिअद को 106 वर्ष पुरानी पार्टी बताया।
शाह ने कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करना और भ्रष्टाचार खत्म करना लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया कि 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त होगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नशा खत्म करने के वादे पूरे नहीं कर पाईं। शाह ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर गैंगस्टरवाद पर लगाम लगेगी और किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। उनका दावा है कि आप का सफाया तय है।
यह भी पढ़ें- जेन्सेन हुआंग फिर संभालेंगे NVIDIA की कमान... सर्वसम्मति से CEO बहाल, अमेरिकी सरकार से मिली हरी झंडी
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने 1675 में कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं संदेशों को लेकर वे समाज में जाएंगे। उन्होंने नशा मुक्त पंजाब, युवाओं को राज्य में रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और विकासोन्मुख सरकार बनाने का संकल्प दोहराया और पंजाब को उसके गौरवशाली इतिहास की ओर ले जाने की बात कही।