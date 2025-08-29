'ऐसी हरकत के लिए माफी मांगें राहुल गांधी...', PM Modi पर अभद्र टिप्पणी को लेकर Amit Shah भड़के

पटना ब्यूरो। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राजद की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है और कांग्रेस-राजद पर निशाना साधा है।

कांग्रेस की ऐसी हरकतें शर्मनाक- अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें न सिर्फ शर्मनाक हैं, बल्कि इससे बीजेपी की जीत का रास्ता और मजबूत होता है। उन्होंने इस घटना को देश के लोगों की भावनाओं पर चोट बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की है।