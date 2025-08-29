मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'ऐसी हरकत के लिए माफी मांगें राहुल गांधी...', PM Modi पर अभद्र टिप्पणी को लेकर Amit Shah भड़के

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। गुवाहाटी में एक रैली में शाह ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं और बीजेपी की जीत को मजबूत करती हैं। उन्होंने इसे देश की भावनाओं पर चोट बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 03:14:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 03:14:36 PM (IST)
    'ऐसी हरकत के लिए माफी मांगें राहुल गांधी...', PM Modi पर अभद्र टिप्पणी को लेकर Amit Shah भड़के
    अमित शाह ने कांग्रेस से माफी की मांग की। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के लेकर भड़के अमित शाह
    2. कांग्रेस की ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं, माफी मांगे राहुल गांधी
    3. जितना कांग्रेस गाली देगी, उतना ही बीजेपी जीतेगी- शाह

    पटना ब्यूरो। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राजद की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है और कांग्रेस-राजद पर निशाना साधा है।

    कांग्रेस की ऐसी हरकतें शर्मनाक- अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें न सिर्फ शर्मनाक हैं, बल्कि इससे बीजेपी की जीत का रास्ता और मजबूत होता है। उन्होंने इस घटना को देश के लोगों की भावनाओं पर चोट बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की है।

    माफी मांगे राहुल गांधी- अमित शाह

    अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, "दो दिन पहले जो हुआ, उसने हर किसी का दिल दुखाया। मोदी जी की मां ने गरीबी में जीवन जिया, अपने बच्चों को संस्कार दिए और अपने बेटे को देश का भरोसेमंद नेता बनाया। ऐसी शख्सियत के लिए अपशब्द कहना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।"

    उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि उन्हें पीएम मोदी, उनकी स्वर्गीय मां और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें उनकी हार का कारण बनेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा, "जितना कांग्रेस गाली देगी, उतना ही बीजेपी जीतेगी।"

    यह भी पढ़ें- PM को मां की गाली के मामले में पटना में बवाल, भाजपा ने कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल, बिहार के दरभंगा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर नजर आए। बीजेपी ने इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की और कांग्रेस से माफी की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.