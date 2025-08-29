'ऐसी हरकत के लिए माफी मांगें राहुल गांधी...', PM Modi पर अभद्र टिप्पणी को लेकर Amit Shah भड़के

पटना ब्यूरो। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राजद की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है और कांग्रेस-राजद पर निशाना साधा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें न सिर्फ शर्मनाक हैं, बल्कि इससे बीजेपी की जीत का रास्ता और मजबूत होता है। उन्होंने इस घटना को देश के लोगों की भावनाओं पर चोट बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की है।
अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, "दो दिन पहले जो हुआ, उसने हर किसी का दिल दुखाया। मोदी जी की मां ने गरीबी में जीवन जिया, अपने बच्चों को संस्कार दिए और अपने बेटे को देश का भरोसेमंद नेता बनाया। ऐसी शख्सियत के लिए अपशब्द कहना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।"
उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि उन्हें पीएम मोदी, उनकी स्वर्गीय मां और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की ऐसी हरकतें उनकी हार का कारण बनेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा, "जितना कांग्रेस गाली देगी, उतना ही बीजेपी जीतेगी।"
दरअसल, बिहार के दरभंगा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर नजर आए। बीजेपी ने इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की और कांग्रेस से माफी की मांग की है।