Delhi blast मामले में बड़ा खुलासा, धमाके के तार AMU तक पहुंचे, यूनिवर्सिटी पर टिकी सुरक्षा एजेंसियों की निगाह

डिजिटल डेस्क। दिल्ली विस्फोट मामले में कानपुर से पकड़े गए डॉ. आरिफ मीर के संपर्कों की जांच में एएमयू के छात्र डॉ. यासिर हुसैन का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलीगढ़ पर नजरें गड़ाए हुए हैं। शनिवार को पूरे कैंपस में इसी विषय पर चर्चा छाई रही। एजेंसियां यासिर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं।

क्या है मामला डॉ. यासिर हुसैन जेएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कार्डियोलॉजी के छात्र है। उसने जुलाई में दाखिला लिया था और वर्तमान में सिविल लाइन क्षेत्र में रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यासिर ने ही आरिफ के लिए कानपुर के अशोकनगर इलाके में किराए का कमरा तय करवाया था। करीब डेढ़ महीने कानपुर में रहने के बाद यासिर अलीगढ़ लौट आए थे। यह खुलासा होने के बाद एजेंसियां अब यासिर की पृष्ठभूमि और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं। बताया गया है कि आरिफ को दिल्ली धमाके में संदिग्ध आतंकी उमर का सहपाठी होने के कारण हिरासत में लिया गया है।