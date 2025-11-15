मेरी खबरें
    Delhi Blast: अल-फलाह विश्वविद्यालय का छात्र निसार आलम पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, मोबाइल लोकेशन ट्रेक कर पहुंची NIA टीम

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में जांच एजेंसी ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के छात्र को पश्चिम बंगाल के दालखोला से गिरफ्तार किया है। आरोपी का पुश्तैनी घर दालखोला में है और उसका परिवार लंबे समय से लुधियाना में रह रहा हैं। पुलिस आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 12:36:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 12:39:41 PM (IST)
    अल-फलाह विश्वविद्यालय का छात्र बंगाल से गिरफ्तार

    HighLights

    1. बंगाल के दालखोला स्थित पैतृक घर से हुई गिरफ्तारी
    2. छात्र का परिवार लंबे समय से लुधियाना में रह रहा है
    3. आरोपी से घंटों की पूछताछ के बाद सिलीगुड़ी लाई टीम

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। एनआईए ने यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के दालखोला से की है। NIA ने बंगाल पुलिस के साथ एक मिलकर अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार छात्र की पहचान निसार आलम के रूप में हुई है। इसके परिवार के सदस्य काफी लंबे समय से पंजाब के लुधियाना शहर में रह रहे हैं। लेकिन उनका पैतृक घर बंगाल के दालखोला में हैं। गिरफ्तार छात्र इसी हफ्ते अपनी मां और बहन के साथ दालखोला आया था। वह यहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आया था।


    गिरफ्तार छात्र से घंटों तक पूछताछ

    मिली जानकारी के अनुसार, एनआईए की टीम ने आलम का मोबाइल लोकेशन ट्रेक किया। जिसमें उसके बंगाल के दालखोला में होने की जानकारी सामने आई। इस आधार पर एनआईए की टीम ने बंगाल पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार शाम दालखोला में आलम को गिरफ्तार किया। छात्र को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जहां से घंटों की पूछताछ के बाद उसे शनिवार को सिलीगुड़ी लाया गया है। एनआईए के अधिकारी गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जा सकते हैं।

    अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे

    छात्र की गिरफ्तार की बाद दालखोला के कोनाल गांव के स्थानीय लोगों ने परिवार के बार में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां आरोपी का पैतृक घर है। आलम परिवार कुछ समय पहले लुधियाना चला गया था, लेकिन वे पैतृक घर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे।

    घटनाओं के जुड़े अल-फलाह विश्वविद्यालय के तार

    गौरतलब है कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटकों के मिलने और दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक धमाके के तार फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चौंकाने वाली घटनाओं के बाद से यह संस्थान राष्ट्रीय सुर्खियों में आया है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस टीमों ने फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर का कई बार दौरा किया है। इस दौरान 52 डॉक्टरों से पूछताछ की गई है।

