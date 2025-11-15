Delhi Blast: अल-फलाह विश्वविद्यालय का छात्र निसार आलम पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, मोबाइल लोकेशन ट्रेक कर पहुंची NIA टीम

डिजिटल डेस्क: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। एनआईए ने यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के दालखोला से की है। NIA ने बंगाल पुलिस के साथ एक मिलकर अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार छात्र की पहचान निसार आलम के रूप में हुई है। इसके परिवार के सदस्य काफी लंबे समय से पंजाब के लुधियाना शहर में रह रहे हैं। लेकिन उनका पैतृक घर बंगाल के दालखोला में हैं। गिरफ्तार छात्र इसी हफ्ते अपनी मां और बहन के साथ दालखोला आया था। वह यहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आया था।