Delhi Airport पर ATC सिस्टम फेल होने से हजारों उड़ानें हुईं लेट... जानिए क्या है एटीसी और कैसे करता है काम

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार देर रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से अफरा-तफरी मच गई। इस दिक्कत के चलते एक हजार से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं। सभी एयरलाइनों का संचालन बाधित हुआ और अधिकारी समस्या को ठीक करने में जुटे रहे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइनों ने अब तक करीब 20 उड़ानें रद्द कर दी हैं। एटीसी और पायलटों के बीच संचार टूटने की वजह से कई विमान लंबे समय तक हवा में चक्कर काटते रहे, जबकि टेकऑफ के लिए विमान रनवे पर कतार में खड़े रहे। इसकी वजह से भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद सहित कई शहरों में उड़ानें प्रभावित हुईं।