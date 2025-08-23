Aaj ka Itihas 23 August: “प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अब भारत चांद पर है”... जानें आज की ऐतिहासिक घटनाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त साल का 235वां दिन होता है। इस दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और कई मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया। आइए जानते हैं 23 अगस्त की कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं।

सबसे ताज़ा गौरवशाली पल 23 अगस्त 2023। इसी दिन भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक "चंद्रयान-3" की सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो चीफ एस. सोमनाथ ने कहा था “प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब भारत चांद पर है।” यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा चार देशों की सूची में ले आई, जिन्होंने चांद तक पहुंचने में सफलता पाई। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सपनों को हकीकत में बदलने का प्रतीक बन गया।

1305 में स्कॉटलैंड के वीर योद्धा विलियम वॉलेस को लंदन में फांसी दी गई। वॉलेस अंग्रेजों के खिलाफ स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए लड़े और आज भी साहस के प्रतीक माने जाते हैं।

1514 में ओटोमन साम्राज्य ने सफ़वीदों को हराकर पूर्वी अनातोलिया और उत्तरी इराक पर कब्जा किया। 1572 में फ्रांस में "सेंट बार्थोलोम्यू डे नरसंहार" के बाद कैथोलिकों ने ह्यूगोनॉट्स पर हिंसक हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए।

1650 में इंग्लैंड में "कोल्डस्ट्रीम गार्ड्स" नामक सबसे पुरानी सेना रेजिमेंट का गठन हुआ। 1711 में एडमिरल हाउएंडन वॉकर कनाडा के सेंट लॉरेंस पहुंचे, जिसने नौसैनिक रणनीति पर असर डाला।

1839 में ब्रिटेन ने हांगकांग पर कब्जा किया, जो आगे चलकर अफीम युद्ध का कारण बना। 1850 में अमेरिका के वॉर्सेस्टर में पहली बार राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसने समाज में बराबरी की लड़ाई को मजबूत किया। 1853 में ब्रुसेल्स में पहली अंतरराष्ट्रीय मौसम संस्था बनी, जिसने मौसम विज्ञान को वैश्विक सहयोग दिया।

1873 में लंदन का प्रसिद्ध "अल्बर्ट ब्रिज" खोला गया। 1896 में आंद्रेस बोनिफेसियो ने स्पेनिश हुकूमत के खिलाफ फिलिपींस क्रांति की शुरुआत की। 1914 में ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की।

1927 में अमेरिका में सैको और वैंज़ेट्टी को फांसी दी गई, जिससे न्याय और प्रवासी अधिकारों पर बड़ी बहस छिड़ी। 1929 में ब्रिटिश शासन के दौरान फिलिस्तीन में हिंसा भड़की।

इसे भी पढ़ें- Aaj ka Itihas 20 August: राजीव गांधी के जन्म से लेकर विश्वनाथन आनंद की शतरंज उपलब्धि तक... जानें आज की ऐतिहासिक घटनाएं