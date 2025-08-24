मेरी खबरें
    Aaj ka Itihas 24 August: ब्रिटिश का भारत आगमन और राजगुरु का जन्म... जानें आज की तारीख में इतिहास में दर्ज घटनाएं

    24 अगस्त का दिन अपने आप में कई इतिहास की घटनाओं को समेटे हुए है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 06:24:24 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 06:24:24 AM (IST)
    Aaj ka Itihas 24 August: ब्रिटिश का भारत आगमन और राजगुरु का जन्म... जानें आज की तारीख में इतिहास में दर्ज घटनाएं
    जानिए क्या है आज की तारीख का इतिहास

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 24 अगस्त का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक बदलाव, खेल और सामाजिक योगदान से जुड़े कई मील के पत्थर दर्ज हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं आज का इतिहास।

    79 ईस्वी - वेसुवियस का विस्फोट

    इटली के पोम्पेई और हेरकुलेनियम शहर वेसुवियस पर्वत के विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गए। 18वीं सदी में इन शहरों की खुदाई ने आधुनिक पुरातत्व की नींव रखी।

    1600 - ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा

    यूरोपीय व्यापार और समुद्री खोज की दिशा बदलते हुए,पहली बार भारत के सूरत तट पर दस्तक दी, जिससे वैश्विक व्यापार का नया युग शुरू हुआ।

    1690 - कोलकाता की स्थापना

    भारत में कोलकाता शहर का जन्म हुआ, जो बाद में सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बनकर उभरा।

    1908 - क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म

    भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ, जिनकी शौर्यगाथा आज भी प्रेरणा देती है।

    1910 - ITC की अधिग्रहण योजना

    ITC लिमिटेड ने कोलकाता की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी का अधिग्रहण कर भारतीय व्यापारिक परिदृश्य को नया रूप दिया।

    1925 - समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन

    समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।

    1949 - NATO का गठन

    उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का गठन हुआ, जो वैश्विक सुरक्षा और सहयोग का प्रतीक है।

    1969 और 1974 - भारत में राष्ट्रपति परिवर्तन

    वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद ने क्रमशः भारत के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली।

    1971 - क्रिकेट में भारत की ओवल टेस्ट जीत

    भारत ने इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर ओवल मैदान पर पहली जीत दर्ज की।

    1991 - यूक्रेन की स्वतंत्रता

    यूक्रेन ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की, जो उसके आत्मनिर्णय के संघर्ष की सफलता थी।

    1999 - कारगिल युद्ध के बाद

    पाकिस्तान ने भारत द्वारा पकड़े गए आठ युद्धबंदी को पीओडब्ल्यू मानने से इनकार किया।

    2006 - प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण

    अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह घोषित किया, जिससे खगोल विज्ञान में बहस छिड़ गई।

