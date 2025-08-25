Aaj ka Itihas 25 August: फिरोजशाह तुगलक की ताजपोशी से लेकर पेरिस की मुक्ति... जानें आज का इतिहास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर दिन की अपनी कहानी होती है, और 25 अगस्त भी इससे अलग नहीं। इस दिन इतिहास में कई घटनाओं ने दुनिया को बदल दिया, कुछ नए आविष्कार हुए, कुछ बहादुरी और संघर्ष की मिसाल बने, और कुछ अकल्पनीय आश्चर्य लोगों को चौंकाने के लिए सामने आए।

25 अगस्त 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ियों के कब्ज़े से पेरिस को मुक्त कर दिया गया। फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिक शहर में दाखिल हुए, और जर्मन कमांडर डीट्रिच वॉन चोल्टिट्ज़ ने आत्मसमर्पण कर दिया। शहर की सड़कों पर खुशी में लोग उमड़ पड़े और यह यूरोप में आशा की किरण बन गया।

पेरिस की मुक्ति – 1944

फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट का पोलियो निदान – 1921

39 वर्षीय फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को पोलियो रोग का निदान हुआ। यह बीमारी आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती थी। हालांकि उन्होंने अपने पैरों का पूरा उपयोग खो दिया, लेकिन बाद में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास में अमर हो गए।

महान मून होक्स – 1835

न्यूयॉर्क सन ने समाचार प्रकाशित किया कि चंद्रमा पर जीवन पाया गया है। यह झूठी खबर छह आर्टिकल की श्रृंखला का पहला हिस्सा थी। जनता में इसने काफी उत्साह और चर्चा पैदा की।

इंग्लिश चैन की पहली तैराकी – 1875

ब्रिटिश नाविक मैथ्यू वेब ने इंग्लिश चैन तैरकर पार किया। यह साहसिक तैराकी 21 घंटे 45 मिनट तक चली और वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने।

1916 में अमेरिका में नेशनल पार्क सर्विस की स्थापना हुई।

1958 में मोमोफुकु एंडो ने जापान में पहले इंस्टेंट रामेन का आविष्कार किया, जो आज दुनिया भर में लोकप्रिय है।

1939 में “द विज़ार्ड ऑफ ओज़” फिल्म रिलीज़ हुई और यह तुरंत दर्शकों की पसंद बन गई।

1950 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने रेलकर्मियों के हड़ताल को रोकने के लिए सेना को रेलगाड़ियों पर नियंत्रण देने का आदेश दिया।

अन्य उल्लेखनीय घटनाएं

1896 में बदनाम डाकू बिल डूलिन ओक्लाहोमा में मारा गया।

1914 में जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम के लूवेन शहर को जलाया।

1931 में चीन के गाओयू में बाढ़ से 10,000–15,000 लोगों की मौत हुई।

1945 में मिशनरी और अमेरिकी सैनिक जॉन बर्च की चीन में हत्या हुई।

1351 : सुल्तान फिरोजशाह तुगलक तृतीय की ताजपोशी।

25 अगस्त ने इसलिए इतिहास में अपनी जगह बनाई क्योंकि इस दिन बहादुरी, नए आविष्कार, संघर्ष और आश्चर्य सभी देखने को मिले।

