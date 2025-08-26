Aaj ka Itihas 26 August: युद्धों से लेकर महिला अधिकार और महान खोजों तक की गवाही... पढ़ें इतिहास की उपलब्धियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर तारीख अपने साथ इतिहास की गूंज लेकर आती है और 26 अगस्त उन खास दिनों में से एक है, जब युद्ध, खोज, सामाजिक बदलाव और महान हस्तियों का जन्म हुआ।
1071 में मंज़िकर्ट का युद्ध लड़ा गया, जिसने बीजान्टाइन और सेल्जुक साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास की अहम घटना बनी। 1346 में इंग्लैंड के लॉन्गबो धनुर्धारियों ने क्रेसी के युद्ध में फ्रांस को हराकर सौ वर्षों के युद्ध का रुख मोड़ दिया।
खोज और विज्ञान में भी यह दिन यादगार रहा। 1768 में जेम्स कुक ने अपने जहाज एंडेवर से समंदर की यात्रा शुरू की, जिसने नई दुनियाओं के दरवाजे खोले। 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट हुआ, जिसने पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर दिया।
समानता की लड़ाई में भी 26 अगस्त का योगदान बड़ा है। 1920 में अमेरिका में 19वां संशोधन लागू हुआ और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यही दिन आज “विमेंस इक्वालिटी डे” के रूप में मनाया जाता है। 1944 में पेरिस नाजी कब्जे से आज़ाद हुआ और शार्ल दे गॉल ने आज़ादी की मार्च निकाली।
1939 को खेल जगत में इतिहास बना जब पहली बार मेज़र लीग बेसबॉल मैच का प्रसारण टीवी पर हुआ। 1966 में नामीबिया की स्वतंत्रता की जंग की शुरुआत हुई, जिसे आज हीरोज़ डे के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन कई महान व्यक्तित्व भी जन्मे. मदर टेरेसा (1910), जिन्हें बाद में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, कैथरीन जॉनसन (1918), जिनकी गणनाओं ने नासा के अपोलो 11 मिशन को सफल बनाया, जेराल्डीन फेरारो (1935), जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनीं, और अभिनेत्री मेलिसा मैक्कार्थी (1970), जो अपनी कॉमेडी और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं।
युद्ध से लेकर खोज तक, और समानता से लेकर विज्ञान तक 26 अगस्त हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा बदलाव, साहस और प्रगति की गाथा सुनाता है।
