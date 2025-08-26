Aaj ka Itihas 26 August: युद्धों से लेकर महिला अधिकार और महान खोजों तक की गवाही... पढ़ें इतिहास की उपलब्धियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर तारीख अपने साथ इतिहास की गूंज लेकर आती है और 26 अगस्त उन खास दिनों में से एक है, जब युद्ध, खोज, सामाजिक बदलाव और महान हस्तियों का जन्म हुआ। 1071 में मंज़िकर्ट का युद्ध लड़ा गया, जिसने बीजान्टाइन और सेल्जुक साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास की अहम घटना बनी। 1346 में इंग्लैंड के लॉन्गबो धनुर्धारियों ने क्रेसी के युद्ध में फ्रांस को हराकर सौ वर्षों के युद्ध का रुख मोड़ दिया।

खोज और विज्ञान में भी यह दिन यादगार रहा। 1768 में जेम्स कुक ने अपने जहाज एंडेवर से समंदर की यात्रा शुरू की, जिसने नई दुनियाओं के दरवाजे खोले। 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट हुआ, जिसने पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर दिया।